Air France : les raisons derrière l’annulation des vols vers l’Algérie

Les voyageurs souhaitant se rendre en Algérie ont récemment connu une joie qui a vite laissé place à la confusion. Beaucoup d’internautes ont démontré leur incompréhension quant aux vols Paris – Alger annulés par Air France. Les annulations se sont suivies et de plus en plus d’utilisateurs étaient dans le flou absolu.

Plusieurs vols ont été mis en vente par la compagnie aérienne nationale française Air France vers l’Algérie. Ne correspondant pas au programme accordé à la compagnie en question puisque ils font partie du programme d’avant la crise sanitaire, est suspendu depuis le 17 mars 2020, les clients ont tout de même pu réserver des places sur ces vol finalement annulés. Après avoir rouvert partiellement les frontières aériennes, l’Algérie autorise Air France à opérer six vols par semaine Paris Charles de Gaulle – Alger et un vol hebdomadaire vers Oran.

Les vols mis en vente de l’ancien programme d’avant la crise ont été retirés, uniquement les vols autorisés figurent désormais sur le site et l’application de la compagnie.

Pour rappel:

• Paris CDG-Alger AF4144 : tous les jours, sauf le vendredi.

• Paris CDG-Oran AF4146 : tous les vendredis.

Un scénario qui va se répéter dans pas longtemps?

Après les vols annulés par Air France, la même compagnie met en vente d’autres vols vers l’Algérie pour le mois de décembre, de Roissy Charles De Gaulle et de Paris Orly vers Alger. Ces derniers n’entrent pas dans le cadre des vols autorisés et programmés grâce à la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie.

Il convient de rappeler que suite à la décrue du nombre de cas de contamination en Algérie, le gouvernement a annoncé récemment la reprise des traversées maritimes en plus de la réouverture partielle des frontières aériennes le 1er juin dernier.