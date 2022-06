Air France : lancement d’une nouvelle ligne vers l’Algérie

Avec la saison estivale, la demande ne cesse d’augmenter. Beaucoup de ressortissants algériens qui résident en France veulent venir en Algerie. En plus des tarifs assez hauts qui sont affichés, la disponibilité des billets d’avion est souvent un problème.

Depuis la fin de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les pays allègent leurs conditions d’entrée, et les compagnies aériennes augmentent leur nombre de vols. Pour certains pays, le retour à un programme normal, est d’actualité et le secteur du transport reprend.

C’est dans ce cadre qu’Air France compte ajouter un vol entre Nice et Alger dès cet été. Le vol sera disponible à partir du mois de juillet et sera donc opérationnel pour la haute saison. La compagnie aérienne desservira deux vols par semaine, soit les mercredis et vendredis.

Pour rappel, la compagnie française a déjà augmenté son nombre de vols entre la France et l’Algérie. Elle est passée de seulement 20 vols hebdomadaires à 48 par semaine.

Asl Airlines : nouveaux vols France – Algérie

Asl Airlines a relevé l’augmentation de son nombre de vols pour l’Algerie, renforçant ainsi son programme pour l’été 2022. En effet, la demande est en hausse, et la compagnie aligne donc son offre avec celle ci.

Les Algériens pourront donc profiter de nouvelles lignes, depuis Mulhouse, Lyon, Lille et Paris.

Avec ce nombre de vols en plus, la diaspora algérienne s’attendait à une baisse des prix. Mais afin de s’aligner avec la concurrence, la compagnie aérienne maintient des tarifs beaucoup trop élevés, hors de portée des voyageurs.

VISA France : un grand nombre de refus pour les Algériens

La France reste le pays qui délivre le plus de Visas aux algériens, et occupe la première position avec 44032 avis favorables.

Néanmoins, la demande est très présente. Beaucoup d’Algériens désirent quitter le territoire national pour s’installer dans le pays européen, mais reçoivent un rejet catégorique.

En effet, après une procédure administrative des plus longues, beaucoup se voient refuser l’obtention de cet accord qui leur permet de traverser la Méditerranée.

D’après le site spécialisé schengenvisainfo.com il y a eu 31955 rejets de demandes de visas faites par des algériens en 2021. C’est l’équivalent de 80.5 % du total des refus des pays Schengen.