Air France-KLM : Lionel Rault nommé directeur général Afrique, Farid Slimani prend les rênes en Algérie

Changement de cap stratégique pour Air France-KLM en Afrique. En fonction depuis ce 1er août 2026, Lionel Rault est le nouveau Directeur Général de la région ANSCO (Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest). Il succède à Nadia Azalé, appelée à de nouvelles responsabilités au sein du groupe.

Un profil chevronné aux commandes : Lionel Rault affiche 27 années d’expérience au service du groupe Air France. Précédemment Directeur Général de la zone Caraïbes, il s’appuie sur une riche trajectoire managériale et opérationnelle, développée notamment sur les plateformes de Paris-CDG, Paris-Orly et au sein de la Direction des escales France.

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Lionel Rault, nouveau directeur général pour la région ANSCO

Son ascension au sein du groupe l’a d’abord mené de Toulouse, où il a officié comme Chef d’escale, à la direction de la Martinique, puis de la Polynésie française, avant d’être propulsé à la tête de la Direction Générale Caraïbes. Une progression continue qui témoigne de sa fine connaissance du terrain et des marchés internationaux.

À la tête de la région ANSCO, Lionel Rault aura pour priorité d’accélérer l’expansion d’Air France dans l’ensemble des pays de la zone. En parallèle, il pilotera la montée en gamme des prestations, avec l’ambition d’offrir une expérience client toujours plus exclusive.

En cette occasion, Lionel Rault a déclaré « Je suis honoré et ravi de rejoindre la Direction Générale Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest. J’aurais à cœur de poursuivre le travail de Nadia afin de renforcer notre compétitivité et de défendre les intérêts des pays de la zone au service de nos clients. J’ai hâte de rejoindre nos équipes au professionnalisme reconnu, de tisser des relations fortes avec les autorités des différents pays et de renforcer nos liens avec l’ensemble de nos clients et partenaires« .

Farid Slimani nommé directeur d’Air France Algérie

En passant le relais, Nadia Azalé a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ses collaborateurs et partenaires locaux. Elle prend désormais la direction de la France et des DOM-TOM avec un message empreint d’émotion et d’optimisme : « Alors que je clôture mon expatriation dans la région Afrique Nord Sahel et Ouest, je souhaite remercier sincèrement les marchés, les équipes et nos partenaires pour leur engagement dans les réussites accomplies ensemble. Je quitte cette région avec émotion et fierté pour prendre mes nouvelles fonctions de Vice-Président France et DOM-TOM, avec une grande confiance dans l’avenir et dans la capacité des équipes à poursuivre cette belle dynamique ».

À travers cette nomination stratégique, Air France réaffirme son ambition long terme : consolider sa présence sur les marchés clés de la zone ANSCO et resserrer toujours plus les liens de confiance avec ses clients comme avec ses partenaires locaux.

Mouvement clé au sein d’Air France Algérie. La compagnie annonce l’arrivée de Farid Slimani à la tête de la direction générale locale. Précédemment Directeur des ventes au Maroc, il succède à Olivier Dubus, qui reprend pour sa part les commandes de la Direction Commerciale de la région ANSCO.

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