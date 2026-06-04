Air France et Transavia lancent des billets modifiables sans frais pour l’été 2026

À l’approche des grands départs estivaux, le message d’Air France, KLM et Transavia se veut résolument rassurant. Malgré les inquiétudes nées au printemps concernant la disponibilité du carburant dans certains aéroports, les trois compagnies du groupe l’affirment : elles seront pleinement « en mesure d’assurer leur programme de vols cet été ».

L’objectif d’Air France-KLM est double : inciter les retardataires à réserver leurs vacances en toute sérénité et désamorcer les craintes d’annulations de dernière minute chez les voyageurs déjà munis de leurs billets.

« Cet été, Air France, KLM et Transavia transporteront la totalité de leurs clients », promet Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM. Estimant que tous « les signaux sont au vert » pour juillet et août, l’entreprise assure suivre de très près l’évolution de la situation dans l’ensemble de ses escales.

Air France et Transavia offrent des billets modifiables sans frais

Pour répondre à la demande estivale, les trois compagnies prévoient de déployer un dispositif massif avec près de 2 200 vols quotidiens desservant plus de 320 destinations à travers le monde.

Pour appuyer cette dynamique de confiance, les trois compagnies déploient, depuis le mercredi 3 juin, une nouvelle campagne commerciale au départ de la France. L’argument phare de cette offensive ? Une flexibilité totale, avec des billets modifiables sans aucun frais, un avantage désormais généralisé à l’ensemble des transporteurs du groupe.

Par ailleurs, cette offre d’Air France et KLM cible les vols long-courriers au départ de la France, pour toute réservation effectuée entre le 3 et le 17 juin. Elle se veut universelle : peu importent la date du voyage, la classe choisie ou la gamme tarifaire. Parmi les destinations phares, Air France propose des allers-retours en classe Économie dès 499 euros pour New York, Montréal ou Québec. Les Antilles sont accessibles à partir de 649 euros (Pointe-à-Pitre), tandis que Le Cap s’affiche dès 799 euros et Bangkok dès 849 euros.

De son côté, Transavia offre son option « Flex » du 3 au 9 juin pour l’ensemble des vols au départ de la France métropolitaine. Ce service permet aux voyageurs de modifier leur billet sans frais jusqu’à deux heures avant le décollage. Parallèlement, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM en profite pour lancer une série de tarifs promotionnels sur ses lignes.

Pas de réajustement en cas de hausse du carburant

Le groupe Air France-KLM précise par ailleurs qu’aucune hausse de prix ne sera répercutée sur les billets déjà achetés, même si les prix du kérosène venaient à grimper d’ici l’été. Par cette garantie de stabilité tarifaire, l’entreprise entend lever les derniers doutes des voyageurs hésitants tout en confortant le choix de ceux qui ont déjà planifié leurs vacances.

Entre départs massifs, contraintes d’exploitation et budgets serrés, Air France-KLM veut dicter son propre tempo pour l’été. Le message clé ? Des avions qui décollent, des prix bloqués pour les billets déjà achetés et une flexibilité totale pour les nouveaux clients.

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