Air France et Lufthansa : nouvelles mesures concernant les masques

Depuis la réouverture partielle des frontières Algériennes, le 1er juin dernier, plusieurs compagnies aériennes étrangères, à l’instar d’Air France et Lufthansa, opèrent des vols vers le territoire Algérien.

En effet, les deux compagnies étrangères, Air France et Lufthansa, exigent aux voyageurs de porter un masque chirurgical et interdissent les masques en tissu et à valve sur leurs vols, en expliquant que ces masques de tous les jours n’offrent pas une protection adéquate aux passagers et ne représentent pas un moyen de protection efficace contre le coronavirus, a-t-on appris du site spécialisé Simple Flying.

« Le port d’un masque chirurgical ou d’un masque de type FFP1, FFP2 ou FFP3 sans valve est obligatoire à bord des avions (décret n°2020-663 du 31 mai 2020). Il est fortement recommandé dès votre arrivée à l’aéroport », lit-on dans le site internet de la compagnie Air France.

Le port du masque obligatoire tout au long du voyage

« Il est obligatoire de porter un masque médical tout au long de votre voyage avec Lufthansa, de l’embarquement et pendant votre temps à bord jusqu’au débarquement de l’avion. Comme nos équipages, veuillez porter votre masque tout au long de votre séjour à bord sur les vols à destination et en provenance d’Allemagne », a fait savoir la compagnie européenne Lufthansa.

La compagnie Air France a également mis l’accent sur ce sujet, où elle exige à tous les passagers âgés de 11 ans et plus de porter un masque chirurgical dès leur entrée dans l’aéroport et pendant toute la durée du vol, ajoutant que « les personnes ne portant pas de masques chirurgicaux se verraient refuser l’embarquement ».

Par ailleurs, Lufthansa signale que les passagers qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales doivent présenter un test PCR négatif d’au moins 48 h avec un justificatif de leur médecin.