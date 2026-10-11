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Israël impose à Air France de filtrer ses équipages : l’Algérie parmi les 31 nationalités visées

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Rima Aissanou
2 min de lecture
Israël impose à Air France de filtrer ses équipages : l’Algérie parmi les 31 nationalités visées
Air France se retrouve au cœur d’une polémique après avoir relayé une directive israélienne visant les équipages de 31 nationalités, dont les Algériens, selon une enquête de Mediapart.
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Air France a-t-elle cédé à des exigences discriminatoires ? C’est la question au centre d’un tollé suscité par des révélations de Mediapart. Dans une note interne destinée à ses pilotes et membres du personnel navigant commercial (PNC), la compagnie française répercute une directive du ministère israélien des Transports visant à filtrer la nationalité des équipages sur ses liaisons vers Israël.

D’après une enquête publiée samedi par Mediapart, Air France aurait diffusé une note interne à l’attention de ses pilotes et membres du personnel navigant commercial (PNC), répercutant ainsi une directive du ministère israélien des Transports.

D’après cette consigne, tout membre d’équipage survolant l’espace aérien israélien ne doit pas posséder la nationalité — même binationale — d’un pays sans relations diplomatiques officielles avec Israël. Cette mesure vise également les personnels titulaires de la nationalité française.

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Restriction de nationalité pour les équipages franco-algériens d’Air France

Cette interdiction intervient quelques jours après un grave incident survenu fin septembre à bord d’un vol Flydubai entre les Émirats arabes unis et Israël, au cours duquel un copilote omanais s’en est pris au commandant de bord en plein vol.

Dans un document transmis à ses pilotes et membres du personnel navigant commercial (PNC), la compagnie française précise : « L’État israélien indique qu’aucun membre d’équipage entrant dans l’espace aérien israélien ne doit détenir la nationalité ou la double nationalité d’un État sans relations diplomatiques formelles avec l’État d’Israël ». Selon le journal d’investigation, Air France met en garde ses équipages : tout non-respect de cette directive pourra donner lieu à des sanctions.

Les restrictions d’accès à l’espace aérien israélien visent les membres du personnel possédant la nationalité de 31 pays spécifiques : l’Afghanistan, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, Brunei, la Colombie, les Comores, la Corée du Nord, Cuba, Djibouti, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, le Koweït, le Liban, la Libye, la Malaisie, les Maldives, le Mali, la Mauritanie, le Nicaragua, le Niger, Oman, le Pakistan, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, le Venezuela et le Yémen.

Vives réactions en France

Sur le réseau social X, le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, s’est vivement insurgé : « Aucune ingérence étrangère, encore moins lorsqu’elle impose des discriminations, n’a sa place en France. Et certainement pas dans une entreprise stratégique comme Air France ! Mais que fait le gouvernement ? »

De son côté, le député La France insoumise (LFI) Thomas Portes s’est fendu d’une réaction virulente : « Israël pratique l’apartheid. Honte à Air France qui se couche devant les demandes d’un gouvernement génocidaire ».


L’eurodéputée LFI Rima Hassan est venue renchérir, affirmant qu’« Air France discrimine ses salariés sous les ordres d’Israël ».

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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