Israël impose à Air France de filtrer ses équipages : l’Algérie parmi les 31 nationalités visées

Air France a-t-elle cédé à des exigences discriminatoires ? C’est la question au centre d’un tollé suscité par des révélations de Mediapart. Dans une note interne destinée à ses pilotes et membres du personnel navigant commercial (PNC), la compagnie française répercute une directive du ministère israélien des Transports visant à filtrer la nationalité des équipages sur ses liaisons vers Israël.

D’après une enquête publiée samedi par Mediapart, Air France aurait diffusé une note interne à l’attention de ses pilotes et membres du personnel navigant commercial (PNC), répercutant ainsi une directive du ministère israélien des Transports.

D’après cette consigne, tout membre d’équipage survolant l’espace aérien israélien ne doit pas posséder la nationalité — même binationale — d’un pays sans relations diplomatiques officielles avec Israël. Cette mesure vise également les personnels titulaires de la nationalité française.

🟢 À LIRE AUSSI : Expulsions des étrangers sans papiers : l’UE adopte le controversé « Règlement retour »

Restriction de nationalité pour les équipages franco-algériens d’Air France

Cette interdiction intervient quelques jours après un grave incident survenu fin septembre à bord d’un vol Flydubai entre les Émirats arabes unis et Israël, au cours duquel un copilote omanais s’en est pris au commandant de bord en plein vol.

Dans un document transmis à ses pilotes et membres du personnel navigant commercial (PNC), la compagnie française précise : « L’État israélien indique qu’aucun membre d’équipage entrant dans l’espace aérien israélien ne doit détenir la nationalité ou la double nationalité d’un État sans relations diplomatiques formelles avec l’État d’Israël ». Selon le journal d’investigation, Air France met en garde ses équipages : tout non-respect de cette directive pourra donner lieu à des sanctions.

Les restrictions d’accès à l’espace aérien israélien visent les membres du personnel possédant la nationalité de 31 pays spécifiques : l’Afghanistan, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, Brunei, la Colombie, les Comores, la Corée du Nord, Cuba, Djibouti, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, le Koweït, le Liban, la Libye, la Malaisie, les Maldives, le Mali, la Mauritanie, le Nicaragua, le Niger, Oman, le Pakistan, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, le Venezuela et le Yémen.

Vives réactions en France

Sur le réseau social X, le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, s’est vivement insurgé : « Aucune ingérence étrangère, encore moins lorsqu’elle impose des discriminations, n’a sa place en France. Et certainement pas dans une entreprise stratégique comme Air France ! Mais que fait le gouvernement ? »

De son côté, le député La France insoumise (LFI) Thomas Portes s’est fendu d’une réaction virulente : « Israël pratique l’apartheid. Honte à Air France qui se couche devant les demandes d’un gouvernement génocidaire ».

Israël pratique l’apartheid. Honte à Air France qui se couche devant les demandes d’un gouvernement génocidaire. https://t.co/PtHPLo6mcX — Thomas Portes (@Portes_Thomas) October 10, 2026



L’eurodéputée LFI Rima Hassan est venue renchérir, affirmant qu’« Air France discrimine ses salariés sous les ordres d’Israël ».

🟢 À LIRE AUSSI : Aéroports saoudiens frappés, trois morts : une Algérienne parmi les victimes