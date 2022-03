Air France : des promotions sur plusieurs lignes internationales

Plus que quelques jours qui séparent du mois de ramadan, une période très perturbante surtout pour la diaspora algérienne qui souhaite passer ce mois sacré à côté de leurs proches. Une occasion que les compagnies aériennes ne manquent de saisir pour proposer leurs offres promotionnelles.

La compagnie aérienne Air France a annoncé la nouvelle, un programme promotionnel portant sur des vols courts, moyens et long-courriers pour une durée de 14 jours, allant du 22 mars jusqu’au 4 avril 2022 inclus. Des prix avantageux sont proposés sur ses lignes en France, en Europe et dans le reste du monde, et ce en cabines Economy, Premium Economy ou encore Business.

De plus, pendant la même période, il est possible d’obtenir des cartes de réduction Seniors, Jeunes et Week-end+ pour un montant de 25 euros chacune, au lieu de 49 euros.

Depuis quelques mois, le peu de vols par semaine à destination de la France, qui accueille le plus grand nombre d’Algériens à l’étranger, est insuffisant. Il est pratiquement impossible de faire face à la demande de vols vers l’Algérie depuis la France, avec des tarifs raisonnables.

En effet, depuis presque un mois, une grosse pression sur les billets vers l’Algérie est notée. Chez Air Algérie, il faut surveiller les annulations en dernière minute pour dénicher une place libre à bord de vols majoritairement concentrés sur Paris, ce qui vient encore aggraver une situation déjà compliquée.

Pour sa part, Air France est au complet pour plus de la moitié de ses vols du mois de mars 2022. En effet, la compagnie nationale française a indiqué sur son site officiel la disponibilité de neuf dates seulement en vente sur les 22 prévues pour ce mois en cours, ce qui correspond à 40% du programme.

Cette situation tendue se reflète sur les prix. Un billet aller simple est proposé à partir de 519 € sur le site Internet d’Air France pour le prix le plus bas. Il peut atteindre 761 €. Toutefois, les tarifs ont légèrement baissé. En effet, ils avaient avoisiné la barre des 1000 € pour un billet aller simple Paris – Alger au cours du mois de février de l’année en cours.

Actualisation des modalités de remboursement chez Air France pour les Algériens

Dans un tout autre contexte, Air France a décidé de changer sa politique de remboursement. Désormais, elle ne rembourse plus les billets qui ont été annulés. Celle-ci accorde un crédit remboursable valable pour un an.

Seulement le tarif Flex reste éligible au remboursement, d’après Le Figaro, qui a révélé cette nouvelle le jeudi 3 mars 2022. La modification de la procédure de remboursement touche en revanche les autres tarifs Light et Standard.

Les Algériens qui souhaitent prendre des vols Air France à destination de l’Algérie sont invités à la plus grande prudence, surtout que la compagnie propose à la vente, via son site internet, des lignes inscrites au programme annuel à partir de la fin du mois d’avril 2022.