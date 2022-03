Air France : comparatif des prix entre Paris et Marseille vers Alger

Depuis plusieurs mois, la fréquence des vols effectués entre l’Algérie et la France ne progresse pas. En effet, la cinquantaine de dessertes assurées entre les deux pays par semaine ne satisfait pas la totalité de la demande, qui croît de semaine en semaine.

Or, le principe est simple : quand la demande est plus forte que l’offre, les tarifs explosent. Les voyageurs le constatent quotidiennement. Les tarifs des billets à destination de l’Algérie en provenance de la France subissent une flambée inédite, en particulier avec les lignes aériennes françaises qui profitent de la situation.

Chez Air France, le prix d’un billet à destination de l’aéroport Houari Boumediene pour le 9 avril 2022, avoisine les 750 euros et ce pour un départ de Marseille en classe économique. Un aller simple pour la même date coûte environ 950 euros pour un passager adulte.

Pour les voyageurs venant de Paris vers Alger, les tarifs mis en vente par cette compagnie française sont proches de 350 euros pour les aller-retours durant le mois d’avril de l’année en cours. Un aller simple reliant ces mêmes destinations coûtera environ 600 euros pour un adulte.

Air France affiche des prix exorbitants pour la période estivale

Air France ne cesse de mettre en vente des vols non autorisés par les autorités algériennes. En effet, sur le site de la compagnie française, ces vols figurent dès la fin du mois d’avril 2022 et sont conservés en vente sur plusieurs mois.

Plus grave : les billets d’Air France sont très coûteux et cela jusqu’à la fin du mois d’août 2022. Le prix du billet aller simple le plus économique atteint 679 euros, que ce soit en mai, juin, juillet ou août de l’année actuelle. Quant à ceux qui se risquent à réserver sans attendre, ils sont doublement pénalisés. Ils acquièrent à des coûts très excessifs des billets qui ne font pas encore l’objet d’une autorisation.

Pour l’instant, le gouvernement algérien a autorisé uniquement les vols AF4144/45 Paris CDG-Alger et AF 4146/47 Paris CDG-Oran. Les autres liaisons qui figurent sur le site officiel ne relèvent pas du programme autorisé et ne reprendront qu’en cas de hausse significative du nombre de dessertes ou dans le cas d’un retour à une situation normale.

Par ailleurs, les prix indiqués sur le site d’Air France permettent de se faire rapidement une première idée des prix qui pourront être pratiqués pendant la période estivale. Même si le nombre de vols effectués entre la France et l’Algérie augmente, les prix ne baisseront pas.

Ainsi, les prix des billets d’avion à destination de l’Algérie atteindront le sommet, la diaspora algérienne n’a que deux choix: Voyager avec des vols excessivement chers ou reprogrammer leur projet de voyage.