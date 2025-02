Air France : ce service gratuit devient payant à partir du 11 février

La compagnie aérienne française s’aligne sur le modèle low cost. Après les repas payants, Air France a décidé de facturer, à partir du 11 février, une nouvelle option à bord de ses avions : le choix du siège.

Pour rappel, jusqu’ici, ce service est payant jusqu’à 30 heures avant le départ, mais il reste gratuit à moins de 30 heures avant le décollage.

Air France : la sélection du siège désormais payante avec un tarif Light

À partir du 11 février 2025, la compagnie aérienne française facturera la sélection des sièges, avec le tarif light. Les passagers voyageant en classe économique ne pourront plus sélectionner ou modifier gratuitement leurs sièges lors de l’enregistrement.

À moins de payer cette option, leur siège sera automatiquement attribué lors de l’enregistrement en ligne. « Pour les passagers voyageant avec un billet au tarif Light en cabine Économie, seule la sélection payante du siège est possible jusqu’à la fermeture de l’enregistrement« , indique Air France sur son site de réservation.

En classe économique, le tarif Light est le prix le moins cher proposé par Air France sur son site de réservation. Par ailleurs, il autorise seulement le transport d’un bagage cabine. Contrairement au tarif Light, les offres Standard, Santard Plus et Flex proposent plus d’options gratuites, notamment le choix du siège parmi les premiers rangs, un bagage en soute, remboursement du billet…

En revanche, le choix et la modification du siège restent gratuits pour les passagers membres du programme de fidélité, les clients Corporates, ceux voyageant en groupe de dix personnes, et les personnes handicapées.

Fini les repas gratuits chez Air France ?

Pour rappel, la compagnie a précédemment lancé le test d’un nouveau modèle de repas payants à bord de ses avions, sur certaines lignes de son réseau. Ce test pourrait marquer la fin des collations gratuites offertes en classe économique.

En effet, la compagnie prévoit de tester la restauration payante, ou le Buy on Board, sur certaines de ses vols moyens et courts courriers. Le nouveau modèle prévoit une formule gratuite, généralement composée d’une boisson et d’une douceur sucrée ou salée, et des produits complémentaires, à la carte, payants. « Les clients continueront de recevoir une prestation complète composée d’un plateau froid signé par un Chef, accompagné de boissons chaudes, froides et d’une sélection de boissons« , précise Air France.

La restauration à bord, payante, n’est qu’une petite pièce du puzzle déjà complexe de la carte tarifaire de la compagnie. Aujourd’hui, Air France aspire à proposer une expérience de vol plus personnalisée, tout en conservant une offre gratuite minimale.

