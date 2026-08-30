Air Canada : mauvaise nouvelle pour les vols Montréal-Alger prévus en 2027

Mauvaise nouvelle pour la desserte Montréal-Alger : Air Canada confirme le retrait de cette liaison stratégique de son calendrier prévisionnel pour la saison estivale 2027. Alors que les voyageurs espéraient le retour du vol direct Canada-Algérie, la compagnie canadienne semble revoir ses priorités internationales.

La suspension de la ligne Montréal-Alger se prolonge. Annoncée en avril dernier par Air Canada en raison de la hausse du prix du kérosène, l’interruption des vols directs entre le Canada et l’Algérie reste bel et bien maintenue pour cet été.

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Montréal-Alger : Air Canada retire sa demande d’horaires

«Depuis le début de la crise en Iran, le prix du kérosène a doublé. Cette flambée impacte la rentabilité de nos lignes les moins performantes, rendant leur exploitation financièrement inviable», avait précisé la compagnie dans un communiqué.

Dans le cadre de réajustements de son programme, Air Canada a suspendu plusieurs liaisons, dont la ligne Alger-Montréal. La compagnie avait alors précisé qu’il s’agissait d’une « suspension temporaire pour l’été 2026, avec une reprise prévue en 2027 ».

Toutefois, Air Canada revoit une fois de plus ses prévisions sur la route Montréal-Alger. D’après une information rapportée par AeroRoutes vendredi 28 août, la liaison a été complètement retirée du calendrier prévisionnel de la compagnie pour la saison estivale 2027.

Selon le média spécialisé dans le secteur aérien, Air Canada a profité de la mise à jour hebdomadaire de son programme pour retirer ses créneaux sur la ligne Montréal-Alger, repoussant ainsi le retour de la liaison qui était annoncé pour juin 2027.

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Air Canada supprime de son programme ses vols prévus dès juin 2027

Air Canada prévoyait initialement de programmer quatre vols par semaine en Airbus A330-300 à compter du 2 juin 2027. La compagnie a toutefois retiré l’ensemble de ces créneaux lors de la dernière révision de son calendrier.

Avec la suppression officielle des vols Air Canada prévus dès le 2 juin 2027, la compagnie nationale algérienne, Air Algérie, se retrouve de nouveau sans moindre concurrence sur la route Montréal-Alger.

Air Algérie conserve ainsi l’exclusivité des vols directs entre le Canada et l’Algérie. Pour faire ce trajet, les voyageurs n’ont d’autre choix que d’opter pour la compagnie nationale algérienne ou d’emprunter des vols avec escale, principalement en passant par l’Europe.

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