Air Canada relance Montréal-Alger : vols dès juin et billets à partir de 354 €

L’été approche et avec lui, le retour de la liaison saisonnière Montréal-Alger opérée par Air Canada. La compagnie a officiellement ouvert la billetterie, dévoilant par la même occasion les dates des premiers vols et les prix des billets.

Jusqu’à présent seule sur cet axe, Air Algérie verra bientôt le retour d’un concurrent. Selon le site de réservation d’Air Canada, la compagnie canadienne relancera ses vols directs entre Montréal et Alger dès le lundi 1er juin prochain pour la période estivale.

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Air Canada relance ses vols vers Alger

Avec des départs prévus chaque lundi, mercredi, jeudi et samedi, Air Canada multiplie les options de vols directs. Une excellente nouvelle pour la communauté algérienne établie au Canada, qui dispose désormais de quatre rotations hebdomadaires pour voyager plus facilement.

Deux options de confort sont proposées sur la ligne Montréal-Alger : la classe Économique et la classe Économique Privilège. Cette dernière offre une expérience intermédiaire, la classe Affaires n’étant pas commercialisée sur cette liaison directe.

De l’offre Standard la plus abordable à la gamme Latitude la plus exhaustive, Air Canada décline sa tarification en quatre catégories (incluant aussi Flex et Confort). Point fort de cette liaison : l’enregistrement de deux bagages en soute est inclus sans frais supplémentaires pour l’ensemble de ces tarifs.

Des billets de voyage à partir de 354 euros

Côté tarifs, un aller simple Montréal – Alger débute à 354 euros en classe Standard. Pour plus de flexibilité, l’offre Latitude est proposée à 1 287 euros : elle inclut des avantages premium comme l’annulation et la modification sans frais, le choix du siège, ainsi qu’un accès prioritaire à l’aéroport.

Par ailleurs, pour un trajet au départ d’Alger vers Montréal, les tarifs en aller simple débutent à 291 euros en classe Standard. À l’autre extrémité de la gamme, l’offre Latitude, plus flexible et complète, est affichée à 2 296 euros.

La compagnie encourage les réservations en aller-retour avec des prix bien plus attractifs. Un séjour à Alger au départ de Montréal durant tout le mois de juin est ainsi proposé à partir de 676,41 €, soit un tarif d’appel très compétitif pour la saison estivale.

Sans surprise, les tarifs connaissent une hausse marquée en juillet, avec un aller-retour (du 1er au 28 juillet) affiché à 1 121,71 € en tarif Standard. La tendance s’inverse dès le mois d’août, où les prix redeviennent plus accessibles, débutant à 929,71 € pour un voyage du 1er au 29 août.

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