Vols Montréal-Alger : le retour d’Air Canada en 2027 tombe à l’eau, Air Algérie en profite

Coup dur pour les voyageurs reliant le Canada et l’Algérie : Air Canada tire un trait sur sa ligne directe Montréal – Alger. Alors que la reprise de cette liaison transatlantique clé était très attendue pour le 2 juin 2027, la compagnie aérienne canadienne a officiellement retiré ce trajet de ses systèmes de réservation. Initialement programmée à raison de quatre fréquences hebdomadaires à bord d’un Airbus A330-300, cette route n’apparaît désormais plus dans le programme de vol officiel.

C’est le site spécialisé AeroRoutes qui a révélé l’information en analysant la mise à jour hebdomadaire des programmes de la compagnie.

Pour le moment, Air Canada conserve le silence : aucun motif officiel n’a été divulgué, laissant planer le doute sur un simple report stratégique ou une annulation définitive de la ligne.

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Un retour en 2027 finalement annulé

Suspendue, la ligne Montréal-Trudeau – Alger-Houari-Boumédiène devait faire son grand retour au programme estival 2027. À partir du 2 juin 2027, Air Canada prévoyait d’y déployer un Airbus A330-300 à raison de quatre rotations par semaine.

Ce n’était pas la première fois que la compagnie ajustait ses plans sur cette route. Air Canada avait déjà tiré un trait sur cette desserte pour la saison estivale 2026, invoquant dès le 17 avril 2026 l’explosion des coûts du carburant — qui avaient doublé en raison des tensions géopolitiques avec l’Iran.

Jugée trop peu rentable dans ce contexte, la ligne Montréal-Alger avait alors été temporairement suspendue pour l’été 2026, avec la promesse d’un retour finalement non concrétisé pour 2027.

Vols directs Montréal-Alger : Air Algérie désormais en situation de monopol

Si la flambée du carburant a servi à justifier le coup d’arrêt de 2026, elle n’explique pas le retrait inattendu du programme 2027, sur lequel Air Canada ne s’est pas encore exprimée. Un silence d’autant plus remarqué que cette ligne transatlantique, inaugurée en 2017, constitue un pont stratégique majeur entre le Québec et l’Algérie, essentiel pour les flux touristiques, professionnels et les déplacements de la diaspora algérienne.

Avec le retrait d’Air Canada, Air Algérie se retrouve en position de monopole absolu sur cette ligne transatlantique. Une opportunité pleinement exploitée par la compagnie nationale : selon AeroRoutes, elle a déployé jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires à l’été 2026, la quasi-totalité (11 vols) étant opérée en Airbus A330-900neo de toute dernière génération. Depuis le 12 septembre, le transporteur algérien maintient un rythme soutenu avec une liaison quotidienne assurée par ce même gros-porteur.

L’abandon définitif d’Air Canada prive les voyageurs d’une alternative directe et met fin à toute concurrence sur cet axe stratégique. Bien que des liaisons avec escale restent accessibles via les principaux hubs européens, Air Algérie s’impose désormais comme le seul et unique choix pour effectuer le trajet Montréal-Alger en vol direct.

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