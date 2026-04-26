Air Canada : la ligne directe Montréal-Alger suspendue pour la saison estivale 2026

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs algériens : la liaison directe Montréal-Alger d’Air Canada est annulée pour la saison estivale. Il faudra patienter jusqu’en 2027 pour espérer une réouverture de cette route aérienne.

Air Canada a officialisé la suspension temporaire de sa ligne stratégique vers Alger, repoussant sa reprise à 2026. La compagnie justifie ce choix par une réévaluation de son réseau, visant à garantir la viabilité économique de ses liaisons.

Cette décision fait également suite à la crise du kérosène qui s’aggrave en raison de la fermeture du détroit d’Ormus, due à la guerre au Moyen-Orient.

La fermeture du détroit d’Ormuz pénalise l’industrie aéronautique

Le budget vacances des voyageurs risque de s’alourdir cet été. En raison d’une pénurie de kérosène provoquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les transporteurs aériens maintiennent la réduction de leurs capacités de vol, tirant ainsi les prix vers le haut.

Face à la menace de la plus grave crise de son histoire, l’industrie aéronautique mondiale réduit massivement ses programmes de vols. Ce repli forcé est la conséquence directe du blocage du détroit d’Ormuz, qui asphyxie l’approvisionnement planétaire en carburant.

La fermeture persistante du détroit d’Ormuz fait suite aux interventions militaires des États-Unis et d’Israël en Iran en février dernier. L’interdiction de passage imposée aux transporteurs de brut dans cette zone stratégique a eu un impact financier majeur, doublant le prix du carburant aérien en un an.

Air Canada suspend ses vols Montréal-Alger pour la saison estivale 2026

Compte tenu de ce contexte critique, Air Canada révise son offre de transport en réduisant la fréquence de ses vols ou en interrompant certaines lignes. Dans ce cadre, le transporteur officialise le gel de la liaison Montréal-Alger pour la saison estivale 2026, tablant désormais sur un retour en 2027.

« La liaison suspendue temporairement pour l’été 2026, avec reprise de l’exploitation prévue en 2027″, écrit la compagnie dans un communiqué officiel.

Très attendue pour la prochaine saison estivale, la ligne internationale Montréal-Alger ne sera finalement pas relancée. Air Canada, qui prévoyait initialement un retour de ses vols directs dès le 1er juin 2026 à raison de quatre fréquences par semaine (lundi, mercredi, jeudi et samedi), a suspendu ce programme. Les départs nocturnes de Montréal et les arrivées matinales à Alger sont donc annulés.

La suspension des vols d’Air Canada réduit l’offre de transport pour la saison estivale 2026. Les passagers devront désormais privilégier des itinéraires avec correspondance via d’autres hubs internationaux. Pour un trajet direct, les voyageurs dépendront essentiellement des capacités d’Air Algérie, qui demeure l’acteur central sur cet axe long-courrier.

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