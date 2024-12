Air Canada facturera les bagages en cabine dès 2025

Air Canada emboîte le pas à Transavia. La compagnie aérienne, desservant l’Algérie, vient d’annoncer de nouvelles restrictions concernant les bagages en cabine et les changements de siège à bord de ses vols.

Ces changements, qui entreront en vigueur à partir de janvier 2025, visent à uniformiser les politiques bagages et à optimiser l’espace à bord de ses avions.

Air Canada : vous devez désormais payer votre bagage en cabine

Si vous étiez du genre à remplir à ras bord votre bagage en cabine pour éviter de payer des frais supplémentaires, vos habitudes voyage vont peut-être changer. En effet, Air Canada a annoncé, mercredi, des changements dans sa politique bagages.

À partir du 3 janvier 2025, la compagnie aérienne canadienne appliquera des frais supplémentaires sur les bagages en cabine dans certaines catégories tarifaires de la classe économique, à savoir : les billets au tarif de base de la compagnie.

Cette nouvelle mesure concerne, particulièrement, les sacs de voyage que l’on pousse dans les compartiments du dessus et les valises à roulettes, qui voyageront désormais en soute, et qui devront obligatoirement se soumettre au contrôle de sécurité avant l’enregistrement. La compagnie demandera 35 dollars pour le premier bagage et 50 dollars pour le second. La compagnie aérienne rassure que les passagers qui opteront pour les autres catégories tarifaires ne seront pas soumis à ces restrictions.

Air Canada annonce des frais supplémentaires sur les bagages en cabines : voici les catégories exemptées

En revanche, des exemptions s’appliqueront aux membres de certains clubs de fidélité, mais aussi à certains articles. Rassurez-vous, les mallettes de travail et les sacs à main vont toujours être exemptés de frais supplémentaires ; les sacs à dos des enfants le seront aussi.

Par ailleurs, la compagnie aérienne exempte des frais d’enregistrement les aides à mobilité, les appareils médicaux et les poussettes. Les clients qui se présentent à l’embarquement avec des bagages en cabine non admissibles se verront imposer des frais allant jusqu’à 65 dollars. Pour être exemptés de ces frais, les passagers devront opter pour la catégorie « Confort », qui offre désormais la possibilité de voyager avec deux bagages, contre un seul en ce moment.

Dès le 21 janvier 2025, Air Canada appliquera, pour l’offre de base, de nouveaux tarifs pour la modification des sièges.

