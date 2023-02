Vols Air Algérie depuis Metz : renforcement du programme pour l’été 2023

L’aéroport de Metz Nancy Lorraine a récemment annoncé une nouveauté pour les voyageurs algériens qui utilisent les services de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

La structure aéroportuaire a fait savoir grâce à un tweet publié le 9 février que la compagnie aérienne ouvrira prochainement un nouveau comptoir à l’aéroport, à partir de la fin du mois de février. Les voyageurs algériens pourront désormais réserver ou modifier leurs vols vers l’Algérie directement à partir de l’aérogare. Cela offre une solution plus pratique et plus confortable pour les voyageurs algériens qui cherchent à planifier leur prochain voyage en utilisant les services d’Air Algérie.

Dans ce communiqué, l’aéroport de ce comptoir sera disponible dès le 27 février 2023 les lundi et mardi de 10h à 13h, le mercredi de 12h à 18h15 et le samedi de 12h à 15h. Nous pouvons donc lire : « Organisez votre prochain voyage à Alger, Constantine ou Oran avec Lorraine Aéroport. Que ce soit pour réserver un vol ou modifier votre billet d’avion, nos agents vous accueillent dans l’aérogare pendant les vols Air Algérie. »

🔴 NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN COMPTOIR @Air_Algerie le 27/02 🙂

Organisez votre voyage à #Alger #Constantine #Oran avec Lorraine Aéroport.

Que ce soit pour réserver un vol ou modifier votre billet d’avion, nos agents vous accueillent dans l’aérogare pendant les vols @Air_Algerie pic.twitter.com/RmLpwI4q8X — LORRAINE AEROPORT (@lorraineaero) February 9, 2023

Metz – Algérie : renforcement de l’offre pour cet été

La compagnie algérienne a commencé à offrir des vols depuis l’aéroport de Metz Nancy Lorraine à destination d’Alger et de Constantine depuis octobre 2022.

Elle opère actuellement quatre vols par semaine (lundi, mardi, mercredi et samedi) vers l’aéroport international d’Alger et un vol par semaine (le mercredi) vers l’aéroport de Constantine.

Cet été, la compagnie nationale prévoit de renforcer son offre de vols depuis l’aéroport de Metz Nancy Lorraine vers l’Algérie. Elle augmentera le nombre de vols à destination d’Alger et de Constantine, et ajoutera également l’aéroport d’Oran à sa liste de destinations.

Air Algérie augmentera sa capacité en ajoutant un vol supplémentaire au départ d’Alger et un autre au départ de Constantine, entre le 11 juin et le 9 septembre. De plus, pendant cette période, Air Algérie desservira également l’aéroport d’Oran depuis Metz une fois par semaine (le mercredi), comme indiqué sur le site de l’aéroport Metz Nancy Lorraine.