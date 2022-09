Air Algérie : vols supplémentaires vers la France et la Tunisie

Avec la fin de la saison estivale et la rentrée sociale et sociale qui approche; beaucoup de personnes de nationalité algérienne partent ou retournent en France, notamment les étudiants.

C’est dans ce cadre que la compagnie nationale algérienne Air Algérie a ajouté des vols vers la France. Cette initiative permettra de répondre à la demande des citoyens qui jugent le nombre de vols insuffisant.

Par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la compagnie aérienne donne plus de détails. Dans un premier temps Air Algérie révèle l’ajout de vols pour la France pour quatre jour du mois de septembre, plus précisément les 11, 12, 13 et 14 septembre.

Air Algérie communique la liste des vols supplémentaires vers la France

Afin de donner plus de précisions aux voyageurs qui seraient intéressés, la compagnie aérienne nationale donne plus de détails et révèle la liste des vols relative à cette période.

Le programme se présente donc comme suit :

Le dimanche 11 septembre 22 à 17h20 : le vol AH1636 Bejaia – Lyon

Pour le lundi 12 septembre 2022 à 20h35 : le vol AH1662 partant de Constantine vers Lille

Mardi 13 septembre 2022 :

AH1636 Bejaia – Lyon à 15h35

AH1640 Biskra – Paris Orly à 13h50

AH1664 Constantine – Metz

Air Algérie ajoute des vols pour la Tunisie

Cette année, avec la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie pour les citoyens, l’intérêt pour ce pays s’est accru. Malgré cela, beaucoup préfèrent la voie aérienne pour la rapidité et l’ont donc emprunté afin de partir en vacances.

Même si la saison estivale touche à sa fin, beaucoup de personnes privilégient cette période pour aller en vacances. En effet, pas de monde dans les plages, des prix d’hôtels plus attractifs et moins de touristes.

C’est donc pour répondre à une demande en hausse que la compagnie aérienne nationale a ajouté quelques vols en direction de la Tunisie.

Selon le même communiqué, un aller-retour supplémentaire par jour a été mis en place pour la période allant du 18 septembre au 29 octobre 2022.

Chaque mercredi, vendredi et dimanche, les vols AH4000 et AH4001 feront donc le trajet Alger – Tunis – Alger

Tous les jeudis et les samedis, ce seront les vols AH4002 et AH4003 qui effectueront des allers retour entre l’Algérie et la Tunisie.