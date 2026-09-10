Air Algérie : plus de 3 heures de retard, annulations… le lourd bilan de l’été 2026

Retards interminables de plus de 3 heures, annulations de dernière minute… Si vous avez voyagé entre la France et l’Algérie durant la haute saison, vous n’y avez probablement pas échappé. En juillet et août 2026, les liaisons reliant l’Hexagone aux quatre grands aéroports algériens (Alger, Oran, Constantine et Annaba) ont été le théâtre de vives turbulences. Selon la dernière analyse exclusive signée MTA Conseil, pas moins de 91 perturbations majeures sont venues gâcher les départs et retours de vacances.

MTA Conseil est un cabinet français d’experts dédié à l’accompagnement des voyageurs aériens. Son cœur de métier : défendre les droits des passagers et garantir l’obtention de leurs indemnités légales en cas de retard important, d’annulation ou d’imprévu sur leur vol.

Seule en cause dans l’écrasante majorité des incidents, Air Algérie concentre 81 % des perturbations relevées sur l’axe France-Algérie au cours de l’été, selon MTA Conseil. Bien qu’elle transporte la moitié des passagers de cette ligne, la compagnie nationale totalise à elle seule 74 retards majeurs ou annulations. Décryptage de ce bilan.

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Air Algérie, leader du marché sous le feu des critiques

En constante progression, le trafic aérien entre la France et l’Algérie franchit un nouveau cap. Selon la DGAC (Direction générale de l’aviation civile), plus de 5,8 millions de passagers ont voyagé entre les deux rives de la Méditerranée en 2025.

Selon les données 2024 du pavillon national, Air Algérie assure la moitié des liaisons France-Algérie, soit près de 3 millions de passagers annuels. Un axe stratégique qui pèse environ 30 % de son trafic global.

L’étude menée par MTA Conseil sur la période de juillet et août 2026 met en lumière le rôle prédominant du transporteur national dans les dysfonctionnements observés. Sur un ensemble de 91 liaisons entre la France et les quatre principaux aéroports algériens ayant enregistré un retard critique ou une annulation, la responsabilité d’Air Algérie apparaît écrasante. Ces perturbations majeures ouvrent pourtant droit à une compensation financière allant de 250 euros à 400 euros par passager, conformément au règlement européen CE 261/2004.

La répartition des volumes d’incidents par compagnie aérienne révèle des écarts saisissants. Air Algérie arrive largement en tête avec 74 vols impactés, suivie de très loin par la filiale low-cost Transavia, qui totalise 13 vols perturbés. De son côté, Air France affiche un bilan particulièrement préservé avec seulement 4 vols concernés sur l’ensemble de la saison estivale. Le constat est sans appel : la compagnie algérienne concentre à elle seule plus de 80 % des vols éligibles à une indemnisation.

Air Algérie : 21 vols perturbés sur seulement 3 jours d’activité

Une étude ciblée sur les journées clés des 15 juillet, 15 août et 20 août 2026 révèle l’ampleur des perturbations chez Air Algérie : 21 vols en provenance de France et à destination d’Alger, Oran, Constantine ou Annaba ont accusé un retard de plus de 3 heures.

Ces liaisons étaient opérées par des appareils de type Boeing 737 ainsi que des Airbus A320 et A330. Compte tenu de ces modèles, dont la capacité varie de 100 à 260 sièges, ce sont des milliers de passagers qui ont subi de plein fouet ces lourds contretemps en plein cœur de la saison estivale.

Sur la base d’une hypothèse prudente de 100 voyageurs par appareil en pleine période estivale, ces 21 liaisons perturbées concernent au bas mot 2 100 passagers. En vertu du droit européen, chacun d’eux peut prétendre à une compensation moyenne de 264 euros. Rapporté à ces trois seules journées de trafic, le montant total des indemnités exigibles auprès de la compagnie aérienne donne le tournis : la facture globale s’élève à près de 554 000 euros.

Le règlement européen CE 261/2004 garantit aux voyageurs victimes d’annulations ou de retards importants une compensation financière forfaitaire, sous réserve de remplir certaines conditions. Malgré ce cadre protecteur, une grande partie des passagers ignore encore l’existence et les modalités de ces recours. L’enjeu prioritaire repose donc sur la sensibilisation et le suivi de l’information auprès des usagers du ciel.

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