Air Algérie lance une nouvelle promotion : des billets aller-retour vers la France dès 19 000 DA

Envie d’un séjour en Europe sans vous ruiner ? Air Algérie annonce le lancement d’une toute nouvelle promotion sur ses vols internationaux. La compagnie aérienne nationale propose des billets aller-retour vers plusieurs destinations européennes, dont la France, à partir de 19 000 DZD seulement. Découvrez les aéroports algériens concernés, les liaisons disponibles et comment réserver votre vol au meilleur prix.

Bon plan voyage : Air Algérie renouvelle ses tarifs réduits en ce début septembre ! Cinq lignes aller-retour de et vers l’Algérie bénéficient actuellement de prix cassés.

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La France accessible dès 19 000 DA en aller-retour !

La France reste le cœur du réseau international d’Air Algérie. Pour cette offre promotionnelle, quatre aéroports majeurs sont desservis à partir de 19 000 DZD seulement : Marseille, Lyon ainsi que Paris (Orly et Roissy-Charles de Gaulle).

Proposés sous l’offre sans bagage en soute — incluant uniquement un bagage à main de 10 kg en cabine —, ces billets aller-retour s’affichent à des prix très attractifs : comptez à partir de 19 823 DA pour la ligne Batna-Marseille, 22 184 DA pour Biskra-Lyon, et 23 576 DA au départ de Béjaïa vers Paris-Roissy.

Par ailleurs, sur la ligne Sétif – Paris-Orly, Air Algérie propose des vols aller-retour à partir de 28 548 DZD. Contrairement aux offres sans bagage, ce tarif inclut un bagage en cabine de 10 kg ainsi qu’un bagage en soute de 23 kg.

L’Europe du Sud est aussi à l’honneur ! Air Algérie complète sa grille tarifaire avec une liaison reliant l’aéroport d’Alger à Lisbonne. Proposé au tarif sans bagage en soute (bagage cabine inclus), cet aller-retour vers la capitale portugaise est accessible dès 27 693 DZD.

Dates de réservation, périodes de vol et conditions

Pour bénéficier de ces tarifs promotionnels, les réservations doivent être effectuées entre le 1er et le 30 septembre 2026, directement sur le site web de la compagnie ou en agence. Les billets ainsi achetés seront valables pour des vols programmés du 1er septembre 2026 au 27 mars 2027.

La compagnie nationale précise que ces tarifs préférentiels s’appliquent exclusivement aux vols aller-retour en classe économique. Côté conditions tarifaires, ces billets ne sont pas remboursables, mais restent modifiables moyennant des frais supplémentaires. L’offre demeure par ailleurs soumise à certaines restrictions d’usage.

Avec ces tarifs attractifs s’étalant jusqu’au printemps prochain, Air Algérie offre une excellente opportunité d’anticiper ses déplacements vers la France et le Portugal à moindre coût. Attention toutefois : le nombre de sièges promotionnels reste limité et la période de réservation prend fin le 30 septembre.

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