Air Algérie : un nouveau partenariat pour relancer la ligne Alger-Tripoli

Dans le cadre de la réouverture progressive de la ligne Alger-Tripoli, le pavillon national vient de sceller un contrat d’assistance au sol majeur avec Libyan Ground Handling Services. Un partenariat clé pour sécuriser ses opérations à l’aéroport de Tripoli et renforcer les liaisons aériennes au Maghreb.

C’est la société Libyan Ground Handling Services qui a officialisé la signature de cet accord le lundi 19 octobre 2026, dans le cadre de la reprise de cette ligne d’Air Algérie.

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Air Algérie scelle un partenariat stratégique d’assistance au sol en Libye

Comme le précise le communiqué, la société libyenne d’assistance au sol a officialisé son partenariat avec Air Algérie pour la prise en charge de ses opérations aéroportuaires : » La société libyenne des services au sol annonce la signature d’un accord portant sur la prestation de services d’assistance au sol avec la compagnie aérienne algérienne Air Algérie ».

D’après l’entreprise, cette démarche s’inscrit dans sa stratégie globale visant à renforcer la coopération internationale et à moderniser l’aviation civile en Libye.

Cet accord réaffirme la volonté de l’entreprise libyenne d’étendre son réseau international. Une stratégie destinée à consolider le positionnement de la Libye dans l’aviation civile tout en démontrant son savoir-faire en matière d’assistance au sol.

Une étape décisive pour le prestataire libyen, qui entend ainsi élargir son réseau de compagnies partenaires et hisser ses prestations d’assistance au sol au plus haut niveau.

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Air Algérie relance ses vols Alger – Tripoli dès le 28 octobre

Dans le cadre de la reprise de ses vols réguliers depuis Alger, Air Algérie a confié l’ensemble de ses services au sol à l’aéroport international de Mitiga (Tripoli) au prestataire libyen.

Dès le 28 octobre, la compagnie nationale assurera deux liaisons hebdomadaires vers Tripoli. Les vols à destination de l’aéroport international de Mitiga seront opérés chaque mercredi et vendredi. La réouverture de cette ligne s’inscrit dans la stratégie de renforcement des liaisons interafricaines d’Air Algérie, consolidant au passage le rôle de l’aéroport d’Alger comme hub régional majeur.

Dans cette même dynamique, la compagnie a récemment inauguré ou relancé de nombreuses liaisons à travers l’Afrique, l’Europe et l’Asie, desservant notamment N’Djamena, Libreville, Luanda, Manchester, Berlin et Doha.

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