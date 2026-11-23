Nouveau rebondissement dans le dossier de la ligne directe Alger – Delhi. Après l’avoir retirée de son programme prévisionnel en septembre dernier, Air Algérie revoit sa copie et table désormais sur un lancement à compter du 28 mars 2027 au plus tôt. Si le projet se précise, la billetterie reste pour l’heure fermée aux voyageurs.

La future liaison entre l’Algérie et l’Inde refait surface dans les plannings d’Air Algérie. D’après les données relevées le 19 novembre par le site spécialisé AeroRoutes, la compagnie aérienne nationale a mis à jour son calendrier prévisionnel et fixé une nouvelle date pour le lancement de cette desserte.

Alors que la mise en service était initialement attendue pour la fin octobre 2026, le vol inaugural est désormais calé au 28 mars 2027. Selon les données enregistrées dans les systèmes, cette programmation s’étend pour l’heure jusqu’au 8 juin 2027.

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Vols Alger – Delhi : trois rotations hebdomadaires en Airbus A330neo

Cette nouvelle date demeure toutefois prévisionnelle. Comme le souligne AeroRoutes, les réservations restent bloquées : Air Algérie n’a pas encore ouvert la billetterie pour cette future liaison.

D’après le nouveau programme, Air Algérie table sur trois fréquences hebdomadaires entre Alger et Delhi. Cette desserte serait assurée à bord d’un Airbus A330-900neo, l’appareil long-courrier de nouvelle génération qui équipe la flotte de la compagnie nationale.

Selon les créneaux prévisionnels enregistrés, le vol aller AH3104 quittera Alger les mardis, jeudis et dimanches à 10 h 00 pour se poser à Delhi à 00 h 15 le lendemain. Dans le sens retour, le vol AH3105 est programmé les lundis, mercredis et vendredis avec un décollage de la capitale indienne à 01 h 45 et une arrivée à Alger à 07 h 35.

Une desserte déjà retirée des plannings en septembre

Cette mise à jour du calendrier fait suite à un premier revirement majeur survenu à la rentrée. Comme nous le rapportions en septembre dernier, la future liaison Alger – Delhi avait alors été purement et simplement retirée des plannings d’Air Algérie, la compagnie nationale ayant supprimé les rotations prévues avant même l’ouverture de la billetterie.

À l’origine, le pavillon national tablait sur une inauguration dès le 25 octobre 2026, selon un schéma identique de trois vols par semaine opérés en Airbus A330-900neo. Quelques semaines plus tôt, l’ambassadrice de l’Inde en Algérie, Swati Vijay Kulkarni, avait d’ailleurs publiquement confirmé l’avancement de ce projet de liaison directe.

La représentante diplomatique avait alors mis en avant cette future route aérienne comme un levier stratégique pour fluidifier la mobilité entre l’Algérie et l’Inde et dynamiser leurs échanges bilatéraux.

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