Air Algérie ouvre une nouvelle ligne vers la Chine : les billets dès 88 071 DA

Air Algérie met le cap sur la Chine ! Ce lundi, la compagnie nationale a inauguré sa toute nouvelle liaison aérienne reliant l’Aéroport international d’Alger Houari-Boumediene à la métropole de Shanghai.

Présidée par Sid Ahmed Dekdouk, directeur par intérim des ventes et du réseau du groupe, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères, cette cérémonie marque une étape stratégique majeure. L’objectif ? Booster la connectivité entre l’Algérie et l’Asie et étendre le réseau international d’Air Algérie.

Cette nouvelle route aérienne concrétise la volonté d’Air Algérie de diversifier son réseau international, en particulier vers le continent asiatique. Comme l’a précisé Dekdouk, Shanghai devient ainsi la troisième ville chinoise desservie par le pavillon national, aux côtés de Pékin et de Guangzhou.

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Air Algérie lance sa troisième ligne vers la Chine

D’après les précisions apportées par le ministère des Transports, la liaison sera opérée à raison de trois vols hebdomadaires. Cette offre permettra non seulement d’élargir les options de voyage, mais aussi d’intensifier le fret aérien, renforçant ainsi les partenariats stratégiques et commerciaux entre les deux nations.

Cette inauguration s’inscrit au cœur de la stratégie de développement du groupe Air Algérie, qui prévoit l’ouverture de cinq nouvelles routes internationales : Conakry, Brazzaville, Lagos, Tripoli et Shanghai. À travers cet élargissement, la compagnie nationale entend moderniser le secteur du transport aérien tout en soutenant activement les besoins d’échanges des voyageurs et des opérateurs économiques.

L’ouverture du vol Alger-Shanghai consolide la position du groupe Air Algérie sur le marché chinois. En se connectant directement à ce pôle économique majeur, la compagnie nationale élargit son offre de services tout en créant de nouvelles synergies porteuses pour le tourisme et les affaires entre l’Algérie et la Chine.

Tarifs des vols : l’aller-retour accessible dès 124 398 DA (892 euros)

Le lancement de ces destinations illustre la poursuite de la stratégie globale du groupe Air Algérie. Cette dynamique d’extension vise à consolider le maillage international du pavillon national et à affirmer le rôle central de l’Algérie comme hub de transport aux échelles régionale et mondiale.

Les réservations sont désormais ouvertes sur le portal web de la compagnie. En tarif Économique Promo, l’aller simple depuis l’aéroport d’Alger est proposé dès 88 071 dinars, incluant la possibilité de transporter deux pièces de bagage en soute de 23 kg chacune ainsi qu’un bagage à main de 10 kg.

Les offres en aller-retour s’avèrent particulièrement attractives. À titre d’exemple, un trajet Alger – Shanghai effectué entre le 2 novembre et le 1er décembre est commercialisé à partir de 124 398 dinars, tout en conservant la même franchise de bagages. Pour les départs depuis la Chine, l’aller-retour Shanghai – Alger est accessible à partir de 892,41 euros.

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