Air Algérie vise 10 millions de passagers en 2026 après une année record

Air Algérie vise le cap des 10 millions de passagers en 2026. Selon un communiqué publié mercredi, la compagnie compte atteindre cet objectif en renforçant son réseau international et en modernisant ses services pour améliorer l’expérience client.

À l’occasion de son sommet annuel 2026 tenu au siège « Saïd Aït-Messaoudène », Air Algérie a annoncé son intention de franchir la barre des 9,8 millions de passagers. Cela représente une progression d’un million de voyageurs par rapport à l’année précédente.

Cette croissance reposera sur une double stratégie : le développement des liaisons internationales et une transformation radicale de la relation client.

8,8 millions de passagers transportés en 2025

Sous le slogan « Réinventons l’expérience client », le sommet a mis en lumière les résultats records de 2025. Avec 8,8 millions de passagers, Air Algérie a vu son trafic progresser de 11 % en un an. Cette année charnière a été marquée par deux tournants stratégiques : le renforcement des liaisons internes via la nouvelle filiale Domestic Airlines et le début de la modernisation de la flotte avec l’arrivée de nouveaux gros-porteurs.

Dans le cadre de sa restructuration en holding, Air Algérie a franchi une nouvelle étape lundi dernier avec l’inauguration de sa filiale GO (Ground Operations). Cette entité sera désormais entièrement consacrée à la gestion des services au sol.

Par ailleurs, la rencontre, qui a réuni les premiers responsables d’Air Algérie et de l’ANAC, a permis une évaluation exhaustive des performances. Au-delà de l’analyse des résultats, les échanges ont porté sur la résolution des difficultés opérationnelles, avec pour objectif final de consolider la trajectoire de croissance de la compagnie aérienne nationale.

Amélioration renforcée des relations clients

La feuille de route d’Air Algérie s’appuie sur une digitalisation accrue avec les outils RefX et CRM, visant à personnaliser l’expérience voyageur. Parallèlement à la révision du programme de fidélité, la compagnie renforce sa discipline financière : l’objectif est d’améliorer la marge par liaison aérienne et de sécuriser les flux de trésorerie grâce à un suivi optimisé du recouvrement.

La rencontre a également abordé le nouveau schéma organisationnel des unités internationales. Pour soutenir cette mutation, des groupes de travail se sont penchés sur l’optimisation des systèmes métiers et la maîtrise des charges opérationnelles, visant à rendre la programmation plus agile et les opérations plus économiques.

Pour conclure les travaux, Air Algérie a tenu à honorer ses talents internes. Des distinctions ont été décernées aux employés s’étant illustrés par leurs performances exceptionnelles, soulignant ainsi que le capital humain demeure le moteur principal de la réussite de la compagnie nationale.

