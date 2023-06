Air Algérie veut renforcer son réseau sur le continent africain

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie poursuit son déploiement vers l’international. Et ce, en renforçant son programme aérien et en lançant de nouvelles destinations. D’ailleurs, parmi ses projets, elle compte faire de l’aéroport d’Alger un Grand Hub aérien reliant entre des destinations africaines et celles de l’Europe.

Pour ce faire, Air Algérie a précédemment lancé de nombreuses lignes aériennes au départ de la capitale Alger. Parmi ces dernières : Abidjan en Côte d’Ivoire, Niamey au Niger, Bamako au Mali… Air Algérie ne compte pas s’arrêter à ces destinations et envisage le lancement de nouvelles lignes aériennes.

Air Algérie : bientôt une nouvelle ligne aérienne vers le Tchad

Dans ce sillage, le ministre algérien des Transports, Youcef Cheurfa, a reçu l’ambassadeur de la république du Tchad en Algérie. Une rencontre qui a eu lieu le dimanche 18 juin 2023, au niveau du siège de son département, pour parler des relations entre les deux pays.

Cette rencontre était aussi une occasion pour évoquer les possibilités de développement et de renforcement de la coopération entre l’Algérie et le Tchad, dans plusieurs domaines d’activité. Notamment, via le lancement d’une nouvelle ligne aérienne directe au départ de l’aéroport d’Alger et à destination de celui de N’Djaména, capitale de la république du Tchad.

Air Algérie veut faire de l’Aéroport d’Alger un grand Hub

En effet, avec le renforcement du réseau d’Air Algérie vers les pays de l’Afrique, elle envisage de faire de l’aéroport d’Alger un grand Hub. Ce dernier sera au centre d’un plan permettant à la compagnie aérienne d’aller chercher ses passagers au niveau de plusieurs villes africaines. Et ce, pour transiter via l’aéroport d’Alger vers des destinations finales.

Par ailleurs, il convient de préciser que cet Hub se fera sur plusieurs étapes. Et a été déjà entamé avec le lancement de plusieurs lignes aériennes. Notamment, Nouakchott, Dakar, Niamey, Ouagadougou, Abidjan… qui sont déjà connectées à l’aéroport d’Alger grâce au programme aérien d’Air Algérie.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols depuis la Russie : Air Algérie affiche ses ambitions

>> Air Algérie annonce 40% de réduction sur ses vols internationaux