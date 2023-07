Air Algérie veut renforcer son réseau avec 11 nouvelles lignes

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, envisage de déployer davantage son réseau vers de nouvelles destinations dans le monde. Une stratégie qui vise également à faire de l’aéroport d’Alger un HUB international, notamment en reliant entre des aéroports asiatiques et européens et des bases en Afrique, en transitant via la capitale Alger.

Dans ce sillage, dans une récente déclaration accordée à la presse, la compagnie aérienne nationale a fait part de ses plans qui concerne notamment l’ouverture prochaine de 11 nouvelles lignes aériennes.

Air Algérie inaugure sa nouvelle ligne vers Saint-Pétersbourg en Russie

Dans ce contexte, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé, mercredi 26 juillet soir, sa nouvelle ligne reliant entre l’aéroport d’Alger et Saint-Pétersbourg en Russie. Une nouvelle route aérienne qui sera desservie à raison de trois vols par semaine. Notamment tous les lundis, mercredis et samedis.

En marge de l’inauguration de ce premier vol vers Saint-Pétersbourg, le directeur commercial d’Air Algérie, en l’occurrence Yacine Amiar, a fait savoir que l’ouverture de cette nouvelle ligne s’ajoute au programme de la compagnie vers la Russie, qui comprend également les vols vers Moscow. Et intervient pour consolider les relations entre les deux pays.

Air Algérie : vers l’ouverture de 11 nouvelles lignes aériennes

Selon le responsable commercial d’Air Algérie, l’ouverture de cette ligne aérienne fait partie du programme d’élargissement du réseau de la compagnie. Qui comprend également le lancement prochain de 11 nouvelles lignes, notamment à destination des pays de l’Afrique, de l’Asie et d’Europe.

En effet, dans son programme du continent africain, le transporteur aérien national envisage l’ouverture de nouvelles lignes vers Johannisberg en Afrique du Sud, Libreville au Gabon, Abuja au Nigeria, Addis-Abeba en Éthiopie et Douala au Cameroun.

À l’instar de ces destinations, la compagnie aérienne veut également élargir son réseau vers Amsterdam aux Pays-bas, Kuala Lumpur en Malaisie, New York aux USA, Hong Kong en Chine, Caracas au Venezuela et Havane à Cuba.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie baisse les prix de ses vols vers ces destinations

>> Air Algérie lance une nouvelle offre promotionnelle pour ses vols vers le Canada