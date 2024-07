Air Algérie : vers un record de 50 000 passagers à l’aéroport de Montpellier

La compagnie aérienne nationale fête ses vingt ans à l’aéroport de Montpellier. Air Algérie a décollé pour la première fois vers de cette ville française en 2004. Depuis, elle assure la desserte de ses vols au départ des aéroports d’Alger et d’Oran.

Ces deux lignes aériennes, notamment Alger-Montpellier et Oran-Montpellier, répondent à la forte demande sur les billets d’Air Algérie exprimée par les membres de la diaspora et les étudiants algériens en France.

Air Algérie : six vols par semaine pour desservir Montpellier depuis Alger et Oran

Pour répondre au pic de la demande pendant les vacances d’été, Air Algérie propose en son programme de desservir Montpellier, depuis l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger. Et ce, à raison de trois vols par semaine, programmés pour tous les lundis, vendredis et dimanches. Et à partir du 16 septembre 2024, la rotation du lundi sera remplacée par le mardi.

Doté d’infrastructures modernes et performantes, l’aéroport de Montpellier est aussi desservi depuis Oran, à l’ouest de l’Algérie, au rythme de trois fréquences, en aller-retour. En effet, ces dernières sont programmées pour tous les lundis, mercredis et vendredis.

Par ailleurs, avec une flotte de 56 avions, qui sera renforcée prochainement avec une quinzaine d’aéronefs (notamment des Airbus et des Boeing), Air Algérie propose un programme qui permet de satisfaire la demande des familles pendant la saison estivale.

Un record de 50 000 voyageurs en 2024

Côté gamme tarifaire, Air Algérie a récemment lancé l’offre OSRA dédiée aux familles voyageant pendant la saison estivale, valable jusqu’au 30 septembre 2024. Elle propose à ses voyageurs une classe économique et affaire et avec un service de restauration à bord. Mais aussi, une politique bagage qui varie selon le tarif choisi (voyager léger, 32 kg en soute pour le tarif économique …).

Vingt ans après le lancement de ces deux lignes aériennes, Air Algérie enregistre un taux de remplissage de 80% à l’année et ses vols sont totalement complets durant l’été. Par ailleurs, pour l’année 2024, les prévisions de la compagnie aérienne nationale indiquent que pas moins de 50 000 passagers seront traités depuis et vers l’aéroport de Montpellier. Ce qui constituera un record, pour la première fois depuis le début de son activité à Montpellier. Air Algérie envisage, aussi, d’étudier la possibilité de renforcer et d’ajouter de nouveaux vols vers cette ville en France, à long terme.

