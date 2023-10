Air Algérie : vers l’ouverture d’une nouvelle ligne à destination du Tchèque ?

L’Algérie s’ouvre de plus en plus vers le monde. En effet, la compagnie aérienne nationale a procédé, depuis le début de l’année, au renforcement de son programme des vols à destination de plusieurs pays, en Afrique, en Europe et en Asie.

Les voyageurs d’Air Algérie devront s’attendre au lancement de plusieurs autres lignes prochainement. D’ailleurs, à l’occasion de l’ouverture de la ligne reliant entre Alger et Johannesburg en Afrique du Sud, le ministre des Transports, en l’occurrence Youcef Chorfa, a fait part des plans d’Air Algérie.

Vols Alger – Prague : vers le lancement de nouveaux vols chez Air Algérie

En effet, il a évoqué l’ouverture prochaine de nouveaux vols vers Abuja et Douala sur le continent africain. Mais aussi, le lancement de la ligne reliant entre la capitale algérienne et la ville de Caracas au Venezuela. Visiblement, Air Algérie ne compte pas s’arrêter à ce niveau et envisage de nouveaux projets.

En effet, selon le communiqué du ministère des Transports, Youcef Chorfa a rencontré, en date du 26 septembre dernier, l’ambassadeur de la république thèque, Jan Cezerny. Une rencontre qui a été centrée sur les possibilités de coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne le secteur du transport aérien.

Le communiqué évoque les possibilités d’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant entre les capitales des deux pays, à l’avenir. Ainsi, la compagnie aérienne nationale pourra, à l’avenir, lancer cette ligne directe au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger et celui de Prague à la République thèque.

Pour rappel, Air Algérie dessert déjà une trentaine d’aéroports en Europe. La potentielle ouverture de cette nouvelle ligne renforcera la position d’Air Algérie sur le marché aérien.

