Air Algérie : vers l’ouverture d’une nouvelle agence au Qatar

Pratiquement sans activité suite à la pandémie, qui a perduré plus d’un an, le pavillon national poursuit ses efforts de redressement. Grâce à la récente augmentation de son programme de vol, il retrouve ses forces et se laisse pousser des ailes à travers le monde.

Le transporteur aérien algérien, Air Algérie, inaugurera prochainement une nouvelle agence commerciale dans la ville de Doha, au Qatar. Cela ressort notamment d’un communiqué rendu public lundi 16 mai 2022 par l’ambassade d’Algérie dans le pays. Une rencontre a eu lieu dans ce sens entre le représentant diplomatique algérien à Doha et les autorités locales, explique la même source.

Air Algérie procède à un redéploiement graduel en Algérie et auprès des pays étrangers. Après avoir connu deux années d’inactivité en raison de la crise sanitaire, la compagnie aérienne algérienne redécolle peu à peu. Grâce à l’amélioration de de la situation sanitaire, elle a renoué avec plusieurs de ses liaisons en espérant le renforcement du programme de vol qui doit se produire prochainement, conformément à ce qui a été prévu lors du dernier Conseil des ministres.

En même temps, elle procède à la réouverture progressive de ses agences commerciales, elle envisage aussi d’ouvrir une agence au Qatar et plus précisément à Doha. Une réunion a été organisée le 10 mai dernier en présence de l’ambassadeur algérien, Mustapha Boutoura, et des responsables qataris représentés par Fahd Derouiche, a précisé la représentation diplomatique algérienne à travers une déclaration publiée ce lundi 16 mai 2022 sur sa page Facebook.

Une agence conforme aux lois en vigueur au Qatar

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les modalités, les accords et les procédures requises en vue de permettre l’ouverture du bureau de la compagnie aérienne nationale Air Algérie à Doha. Ce dernier sera mis en place « conformément aux lois en vigueur dans l’Etat du Qatar et en coordination avec l’administration compétente en Algérie », souligne le communiqué.

De plus, dans le même communiqué, l’ambassade d’Algérie a fait part de son projet de mettre en place une ligne d’Air Algérie reliant Alger à Doha. « La communauté algérienne établie au Qatar et toutes les personnes concernées seront informées en temps utile de la date de lancement des vols d’Air Algérie Alger-Doha-Alger », a précisé la représentation diplomatique de l’Algérie au Qatar.

Pour le moment, uniquement Qatar Airways exploite des vols réguliers qui relient Doha à Alger. Pour sa part, Air Algérie a obtenu l’autorisation de proposer des dessertes mais elle n’a pas encore lancé ses vols. Ces derniers tant espérés par la diaspora algérienne établis au Qatar, finiront peut-être un jour par figurer parmi le programme des liaisons opérés par le transporteur aérien national Air Algérie.