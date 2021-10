Air Algérie : vers le remboursement des billets d’avant Covid-19

La joie de la réouverture partielle des frontières aérienne n’efface pas le malheur des billets non-remboursés, ce sujet tourne encore alors que les personnes en question s’accrochent à un infime espoir de remboursement.

Le chargé de communication de la compagnie aérienne nationale Air Algérie s’est exprimé à ce sujet affirmant que les billets d’avion achetés avant la crise sanitaire du Covid-19 ne seront pas remboursés compte tenu de la crise financière que la compagnie subit actuellement. Il convient de noter que la compagnie devra rembourser près de 500 000 billets.

Cependant, selon nos confrères d’Echourouk, tous les billets vendus et non-utilisés avant la crise sanitaire seront remboursés. Cette opération de compensation sera entamée dès que la compagnie se relève de sa crise financière. Cette dernière pourra être résolue rapidement dans le cas où le nombre de vols sera augmenté.

La crise financière qu’a engendré le Covid-19

En effet, la crise sanitaire a eu beaucoup de répercussions sur plusieurs domaines notamment celui des transports. Le monde entier s’est vu contraint de se fermer dans le but de lutter contre la propagation du virus et réussir à l’endiguer.

Raison pour laquelle la réouverture des frontières aériennes représente une bonne nouvelle pour les entreprises du domaine des transports qui pourront se relever avec cette reprise d’activité. Comme c’est le cas pour L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) qui a perdu 14 milliards de dinars durant ces 1 an et demi d’inactivité à cause de la crise sanitaire. Une période durant laquelle les 1300 employés de l’ENTMV ont tout de même reçu leurs salaires.