Air Algérie va se doter de 30 nouveaux avions

Le plan de restructuration de la compagnie aérienne nationale commence à montrer ses grands axes. En difficulté, Air Algérie, a appelé le gouvernement à l’aide au début de l’année 2021, un appel auquel a répondu le ministère du Transport.

La tutelle vient d’ailleurs d’achever la première étape du plan de restructuration, fait savoir le journal arabophone Echourouk, qui précise que la compagnie aérienne va se doter de 30 nouveaux appareils d’ici à l’année 2024.

Il s’agit, toujours selon la même source, d’un projet de renouvellement de la flotte, qui va couter pas moins de 250 milliards de dinars, soit un prêt de 2 milliards de dollars.

Air Algérie renouvelle sa flotte

Actuellement, la flotte de la compagnie aérienne nationale est constituée de 50 avions, dont 8 grands Airbus A-330, 25 Boeing 730/800, 2 Boeing 737/700, 15 ATR, ainsi qu’un Hercule 100/30 qui est un avion-cargo. Ces avions jouissent de capacités qui varient entre 66 et 263 passagers.

Le nouveau plan de restructuration fixe l’année 2024 comme dernier délai au renouvellement de la flotte d’Air Algérie, projet pour lequel sont alloués environs 2 milliards de dollars américains, soit 250 milliards de dinars algériens. Ce projet va être couronné par l’acquisition de 30 nouveaux avions, dont la capacité et la marque n’ont pas encore été communiquées.

Outre le renouvellement de sa Flotte, le nouveau plan de restructuration prévoit pour Air Algérie des changements majeurs, comme le projet de création d’une filiale de maintenance technique des avions et de la rendre autonome de la maison mère, ou encore, la réduction des charges d’exploitation et la réorganisation du réseau de liaisons internes et internationales.

Le plan prévoit également de revoir le réseau de distribution d’Air Algérie à l’étranger, en réduisant le nombre d’agences et le personnel qui y travaille. Une autre démarche prévue dans le cadre de ce plan est celle visant à mettre en place une nouvelle échelle des salaires au sein de l’entreprise.