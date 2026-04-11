Air Algérie : -30% sur les vols d’été pour cette catégorie de voyageurs

Dans un geste fort en direction de la communauté nationale établie à l’étranger, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce samedi 11 avril, le lancement d’une offre promotionnelle d’envergure. Baptisée en l’honneur de la diaspora, cette initiative promet de faciliter le retour au pays durant la haute saison.

Après avoir symboliquement rendu hommage aux Algériens du monde en baptisant son quatrième Airbus A330-900neo du nom de « Djalia » (Diaspora), le transporteur national passe à l’offensive commerciale. Cette nouvelle offre vise à alléger le budget voyage des familles algériennes résidant hors des frontières.

Promo Air Algérie : Tout savoir sur la réduction de 30 % pour la diaspora

L’offre, officialisée par un communiqué de la compagnie nationale, propose une remise immédiate de 30 % sur le tarif des billets en classe économique.

Cette réduction s’applique exclusivement aux vols internationaux à destination de l’Algérie, permettant ainsi aux voyageurs de la diaspora de planifier leur retour à moindre coût.

Pour valider cet avantage, les clients devront impérativement saisir le code promotionnel « DJALIA » lors de leur processus de réservation sur le portail en ligne d’Air Algérie.

Vacances d’été : Les dates clés pour réserver vos billets moins chers

Si l’annonce a été faite ce samedi, la fenêtre de tir pour obtenir ces tarifs préférentiels est particulièrement courte. Les réservations seront ouvertes du dimanche 12 avril au dimanche 19 avril, soit une période d’une semaine seulement.

Le véritable atout de cette promotion réside dans sa flexibilité temporelle. Contrairement à de nombreuses offres restrictives, celle-ci couvre l’intégralité de la période estivale.

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Les billets ainsi réservés seront valables pour des voyages compris entre le 1er juin et le 30 septembre, permettant ainsi à la diaspora de planifier ses vacances d’été en toute sérénité.

Pourquoi le code promo « DJALIA » ne fonctionne pas encore ?

Suite à la publication de l’offre sur les réseaux sociaux, une certaine confusion a régné parmi les internautes, certains signalant que le code promo ne fonctionnait pas encore.

Air Algérie a tenu à rassurer ses clients : le dispositif technique et le code « DJALIA » ne seront activés qu’à compter de demain, dimanche 12 avril, date officielle du début de l’opération.

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Avec cette campagne, Air Algérie réaffirme sa volonté de renforcer les liens avec les Algériens de l’étranger, tout en optimisant le remplissage de sa nouvelle flotte durant les mois de forte affluence.