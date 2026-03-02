Air Algérie : une promotion spéciale Aïd el-Fitr avec jusqu’à 40 % de remise

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, Air Algérie annonce le lancement d’une offre promotionnelle exceptionnelle. La compagnie nationale propose des réductions allant jusqu’à 40 % sur ses billets d’avion, renforçant ainsi sa gamme tarifaire pour permettre à la diaspora algérienne de voyager à des prix plus compétitifs durant cette période.

En intégrant ces nouveaux tarifs, la compagnie nationale s’engage à rendre les vols plus accessibles pour les Algériens établis à l’étranger, facilitant ainsi leurs déplacements.

Ces promotions s’ajoutent aux offres promotionnelles proposées par Air Algérie. Sur son site de réservation la compagnie affiche des tarifs attractifs sur ses vols à destination de la France, du Canada et du Royaume-Uni.

Air Algérie célèbre l’Aïd el-Fitr avec de nouvelles promotions

Dans la foulée de ses offres spéciales Ramadan, Air Algérie annonce la « Promo Aïd el-Fitr », proposant des réductions allant jusqu’à 40 % en classe économique. Les voyageurs disposent d’un peu plus d’une semaine, du lundi 2 au mardi 10 mars, pour effectuer leurs réservations.

Valable pour des vols programmés du 12 au 27 mars 2026, cette promotion englobe les derniers jours du Ramadan et la période de l’Aïd el-Fitr. Les billets à -40 % sont déjà disponibles en ligne via deux nouvelles formules dédiées : Aïd et Aïd Plus.

Comment en bénéficier ? Choisissez simplement les options « Aïd » ou « Aïd Plus » sur le site d’Air Algérie pour vos voyages aller-retour :

Paris-Orly – Alger : 393,97 euros (Tarif Aïd Plus) au lieu de 520,97 euros en tarif Éco Promo standard.

393,97 euros (Tarif Aïd Plus) au lieu de 520,97 euros en tarif Éco Promo standard. Marseille – Alger : Seulement 285,99 euros avec les mêmes avantages bagages (23 kg en soute + 10 kg en cabine).

Cette offre exceptionnelle est valable sur toutes les lignes internationales de la compagnie, y compris vers Montréal.

Une réduction de 25 % sur la classe Affaires

La compagnie nationale ne s’arrête pas aux tarifs économiques. Pour que les retrouvailles familiales se fassent sous le signe du confort absolu, Air Algérie annonce un volet prestigieux à son offre : une réduction de 25 % sur la Classe Affaires.

Cette offre exclusive permet aux passagers de la diaspora et aux voyageurs internationaux de bénéficier de l’excellence du service Air Algérie — incluant l’accès aux salons, un confort supérieur à bord et une franchise bagages généreuse — tout en réalisant une économie substantielle d’un quart du prix habituel.

Tout comme pour l’offre en classe économique, les conditions de réservation et de voyage sont strictement définies pour encadrer la période de l’Aïd :

Dates de réservation : Les billets doivent être réservés entre le 2 et le 10 mars 2026. Il s’agit d’une fenêtre de tir courte d’à peine neuf jours pour saisir cette opportunité.

Les billets doivent être réservés entre le 2 et le 10 mars 2026. Il s’agit d’une fenêtre de tir courte d’à peine neuf jours pour saisir cette opportunité. Période de voyage : Les vols doivent s’effectuer entre le 12 et le 27 mars 2026.

Les vols doivent s’effectuer entre le 12 et le 27 mars 2026. Condition de retour : Pour que la réduction soit appliquée, la date du dernier retour ne doit pas dépasser le 27 mars 2026.

