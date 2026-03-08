Air Algérie : une nouvelle offre spéciale Aïd pour ses passagers fidèles

Alors que les préparatifs pour la fête de l’Aïd el-Fitr s’intensifient et que les réservations battent leur plein, Air Algérie a décidé de marquer le coup. Fidèle à sa volonté de récompenser la loyauté de ses passagers, la compagnie nationale annonce le lancement d’une offre promotionnelle exclusive via son programme de fidélité Air Algérie Plus.

C’est une excellente nouvelle pour les voyageurs réguliers de la compagnie nationale. À l’approche des festivités, Air Algérie transforme les retrouvailles familiales en une opportunité concrète de récompense.

Cette offre promotionnelle vient compléter les baisses de tarifs déjà annoncées par la compagnie nationale sur son réseau international. Ces réductions, atteignant 40 % en classe Économique et 25 % en classe Affaires, profitent particulièrement à la diaspora établie en France, au Canada et au Royaume-Uni, leur permettant de voyager à des tarifs préférentiels.

« L’Aïd se célèbre…et se récompense » : Air Algérie offre 1 500 Miles

Sous le slogan « L’Aïd se célèbre… et se récompense », le transporteur aérien propose un bonus exceptionnel de 1 500 Miles offerts. Cette initiative vise à faciliter l’accès aux primes du programme (billets primes, surclassements, ou excédents de bagages) pour les membres actifs ou ceux souhaitant rejoindre le programme à cette occasion.

Pour bénéficier de ce crédit de Miles supplémentaire, les voyageurs doivent remplir quelques conditions simples, axées sur la période de célébration de la fin du Ramadan :

Période de voyage : Le vol doit être effectué entre le 12 et le 27 mars 2026.

Éligibilité géographique : L'offre est universelle et s'applique sur toutes les destinations du réseau Air Algérie, qu'elles soient nationales ou internationales.

Fréquence : Ce bonus est valable pour une seule utilisation par membre durant la période promotionnelle.

En plus des Miles habituellement cumulés selon la distance et la classe de voyage, ces 1 500 Miles bonus constituent un coup de pouce non négligeable. Pour de nombreux passagers, ce surplus peut représenter la différence nécessaire pour atteindre le palier supérieur de récompense ou pour s’offrir un prochain voyage à prix réduit.

Jusqu’à 40% de réduction pour l’Aïd

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr 2026, Air Algérie lance une campagne promotionnelle d’envergure baptisée « Promo Aïd ». La compagnie propose des réductions allant jusqu’à 40 % en classe économique et 25 % en classe Affaires sur l’ensemble de son réseau international, notamment vers la France, le Canada et le Royaume-Uni.

Cette offre est soumise à un calendrier précis : les réservations doivent être effectuées dans une fenêtre courte, du 2 au 10 mars 2026. Elle concerne les vols programmés entre le 12 et le 27 mars 2026, couvrant ainsi la fin du Ramadan et la période des fêtes pour faciliter les retrouvailles de la diaspora.

Pour en bénéficier, les voyageurs peuvent sélectionner les nouvelles formules « Aïd » ou « Aïd Plus » sur le site de la compagnie. Ces tarifs avantageux incluent les services habituels, comme la franchise bagages (23 kg en soute) et, pour la classe Affaires, l’accès aux salons et un confort supérieur à prix réduit.

