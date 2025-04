Air Algérie : une nouvelle ligne vers l’Espagne bientôt au programme

Pour séduire ses clients, Air Algérie mise sur la modernisation de sa flotte, mais aussi sur le renforcement de son réseau de vols. La compagnie aérienne poursuit son expansion à l’international et prévoit l’ouverture prochaine d’une nouvelle ligne à destination de l’Espagne.

Cette nouvelle initiative fait suite à une demande grandissante pour des vols directs entre le territoire national et ce pays européen. L’annonce a été faite par le ministre des Transports Saïd Sayoud lors d’une visite d’inspection à la wilaya de Constantine.

Voyager en Espagne : Bientôt de nouveaux vols depuis l’aéroport de Constantine

Un projet qui s’inscrit dans la continuité des efforts de la compagnie aérienne nationale pour renforcer la coopération internationale et offrir plus de flexibilité à ses voyageurs. En effet, le ministre des Transports a récemment annoncé la possible ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine et l’Espagne, qui sera desservie par Air Algérie.

Bien que la date officielle du lancement de cette route aérienne n’ait pas encore été dévoilée, les préparatifs semblent être sur la bonne voie.

Rappelons, actuellement, Air Algérie opère plusieurs vols à destination de l’Espagne. Dans son programme, le transporteur aérien affiche des vols au départ de la capitale d’Alger vers Valence, mais aussi à destination de Barcelone, de Palma et d’Alicante. Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale assure également la desserte de Madrid au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger.

Air Algérie renforce son programme à destination de la Turquie

Face à une concurrence croissante, Air Algérie enrichit son offre vers la Turquie en ajoutant trois nouvelles liaisons hebdomadaires entre Alger et Istanbul, programmées les lundis, mardis et mercredis pour l’été 2025. Cette initiative vise à répondre à la forte demande des voyageurs algériens pour cette destination prisée.

La compagnie lance simultanément deux offres promotionnelles majeures. La première, « Spring Escape », valable jusqu’au 23 avril 2025, propose des tarifs avantageux pour des vols entre le 14 avril et le 14 juin 2025. Les billets Alger-Istanbul sont notamment proposés à 36 000 dinars algériens aller-retour en classe économique.

L’offre s’étend également à d’autres destinations internationales avec des prix attractifs : Montréal (82 960 dinars), Amman (51 600 dinars), et diverses villes européennes. En parallèle, l’offre « Light Trip », disponible jusqu’au 30 avril 2025, cible les voyageurs vers l’Europe avec des tarifs particulièrement compétitifs, comme Milan à 23 300 dinars et Rome à 18 500 dinars.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie d’Air Algérie visant à renforcer sa position sur le marché international tout en proposant des tarifs accessibles à sa clientèle.

