Air Algérie : une nouvelle liaison internationale vers Mascate (Oman)

Lors d’une séance publique à l’Assemblée populaire nationale, les autorités ont évoqué de nouvelles perspectives pour le secteur du transport aérien. Parmi les projets en cours d’étude, une nouvelle liaison internationale reliant Alger à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman, fait l’objet de discussions bilatérales entre les deux pays.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de diversification des destinations desservies par la compagnie nationale. Elle vise à renforcer les relations économiques et touristiques entre l’Algérie et les pays du Golfe, tout en facilitant les déplacements des voyageurs, notamment les ressortissants et hommes d’affaires des deux régions. Si elle se concrétise, cette ligne pourrait élargir l’ouverture de l’Algérie vers de nouveaux axes stratégiques.

Une nouvelle organisation pour améliorer les dessertes nationales

Parallèlement, les autorités ont annoncé que les démarches sont en voie d’achèvement pour la création d’une nouvelle structure affiliée à Air Algérie, spécialisée dans les vols intérieurs. Ce projet répond à une volonté d’améliorer la couverture aérienne nationale, en particulier dans les régions du Sud souvent peu desservies.

La future filiale permettra une gestion plus souple et plus ciblée des dessertes locales, avec une meilleure répartition des vols et une organisation adaptée aux besoins réels des citoyens. Dans cette optique, la compagnie a déjà loué huit avions en activité et prévoit d’en renforcer la flotte dans les prochains mois. Cette stratégie vise à offrir un service plus régulier, plus accessible et mieux réparti à travers le territoire.

Air Algérie : lancement du renouvellement de flotte avec 16 nouveaux avions pour renforcer le réseau domestique et international

Air Algérie entame une phase clé de son programme de renouvellement de flotte. Selon les déclarations du ministre des Transports, Saïd Sayoud, la compagnie recevra ses premiers appareils neufs dès juillet 2025, dans le cadre d’un plan d’acquisition portant sur 16 avions destinés à renforcer à la fois le réseau domestique et international.

Le calendrier communiqué prévoit la réception d’un premier lot de nouveaux avions entre juillet et août 2025. Deux autres livraisons suivront entre septembre et décembre. À compter de janvier 2026, la cadence s’accélérera avec un appareil livré chaque mois. Cette planification vise une intégration progressive dans le parc aérien de la compagnie, sans perturber les opérations existantes. Elle permet aussi d’anticiper les besoins opérationnels futurs, notamment en matière de hausse de fréquentation sur les lignes régionales et internationales.

Une nouvelle structure pour améliorer la desserte intérieure et optimiser les ressources logistiques

En parallèle, Air Algérie prévoit la création d’une nouvelle filiale dédiée au transport aérien intérieur. Cette structure, rattachée à la compagnie nationale, sera spécifiquement chargée d’améliorer la couverture des dessertes locales, notamment dans le Sud, où les besoins en liaisons régulières sont plus importants. Ce projet s’inscrit dans une logique d’optimisation des capacités, avec une gestion plus fine des fréquences aériennes, en réponse à la demande régionale.

Le gouvernement met également en place des dispositifs logistiques pour faciliter le transport des moutons à l’occasion de l’Aïd, grâce à une convention signée avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Ce dispositif permet de transporter 2 500 têtes entre Oran et Béchar, avec une extension prévue vers l’Est du pays. Par ailleurs, la filiale cargo d’Air Algérie pourrait être mobilisée pour accélérer les livraisons, en particulier vers des wilayas éloignées comme Tamanrasset, tout en désengorgeant les infrastructures routières.