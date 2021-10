L’ouverture partielle des frontières aériennes en Algérie rime avec la joie, le soulagement de la diaspora mais contre toute attente, cela rime aussi avec des scandales, des tentatives de recel et de vols cachées dans les avions. Cela a été le scénario ce matin avec Air Algérie.

En effet, selon nos confrères d’Ennahar, une hôtesse de l’air dans la compagnie aérienne nationale Air Algérie a trouvé des bijoux et une somme d’argent importante dissimulée. On parle plus précisément de 3 kg de bijoux en or et une somme d’argent qui s’élève à 96 000 euros.

Cette tentative a été échouée ce matin, avant le décollage de l’avion vers Dubaï grâce à l’hôtesse de l’air qui a par la suite alerté les responsables et leur avait remis les bijoux ainsi que la somme d’argent. A noter qu’une action judiciaire sera prise à ce sujet.

Les secrets illégaux que cachent les avions

En effet, les avions visent à transporter des voyageurs, mais, ils portent souvent aussi des criminels qui se servent d’un voyage à des fins illégales. Récemment, cinq stewards algériens dont un binational (franco-algérien) travaillant à Air Algérie sont impliqués dans un réseau de recel de téléphones, bijoux et ordinateurs volés.

Une enquête a été ouverte et menée par la sûreté départementale d’Ille-et-Vilaine, cette dernière a révélé beaucoup de détails notamment l’origine de ces téléphones qui ont été volés en 2020 dans des villes françaises et acheminés vers l’Algérie.

Une opération dans laquelle les stewards algériens sont complices, un d’entre eux a été arrêté et quatre autres font l’objet de mandat d’arrêt. Ils encourent jusqu’à 15 ans de prison.