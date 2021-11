Air Algérie : un programme de fidélisation pour atténuer la colère ?

Suite à la réouverture partielle des frontières aériennes annoncée le 1er juin dernier, les compagnies aériennes reprennent des vols qui étaient suspendus auparavant à cause de la crise sanitaire. Ces compagnies tentent de présenter les meilleures offres, chose très difficile notamment avec la cherté des prix constatée sur tout les sites.

C’est pour cela que la compagnie aérienne nationale Air Algérie, lance enfin son programme de fidélisation, compte tenu des critiques et de l’indignation des clients et même de la classe politique quant aux prix exorbitants des billets d’Air Algérie, une cherté qui a impacté les vols internationaux et qui n’a pas épargné les vols intérieurs.

Raison pour laquelle le programme de fidélisation est intéressant, il vous fait gagner des miles à chaque vol réalisé, ces miles cumulés pourront être échangés (billets, surclassement, excèdent de bagages).

Quels sont les privilèges ?

Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte sur le site d’Air Algérie, vous deviendrez ainsi membre, vos réservations et vols effectués seront enregistrés automatiquement.

En devenant membre, vous allez d’abord commencer avec la carte Djurdjura, avec laquelle vous allez :

Recevoir jusqu’à 2000 miles dés votre premier vol, gagner des miles à chaque voyage sur nos lignes, prendre des bagages supplémentaires de 05kg, à l’exception des destinations où le poids autorisé est à la pièce « pièce concept » et être prioritaire en liste d’attente à l’aéroport.

Une fois les 25 000 miles atteints, vous passerez à la carte Chélia, vous profiterez donc de :

Un bonus en miles de 25% sur chaque vol, l’enregistrement au guichet première classe, la priorité en liste d’attente à l’aéroport, un traitement prioritaire de vos bagages, une franchise bagages supplémentaires de 10kg sur les destinations où la compagnie applique le concept au poids, et une pièce supplémentaire ne dépassant pas les 23kg est offerte au départ et à destination des villes suivantes : Montréal et Pékin.

Si vous aurez cumulé 40 000 miles grâce à vos voyages, vous passerez à la carte prestigieuse Tahat qui vous promet :

Un bonus de 50% sur chaque vol, un siège garanti jusqu’à 72 heures avant le départ (en classe économique), priorité en liste d’attente à l’aéroport, enregistrement au guichet classe première, traitement prioritaire de vos bagages, franchise bagages supplémentaire de 20kg sur les destinations où la compagnie applique le concept au poids et une pièce supplémentaire ne dépassant pas les 23kg est offerte au départ et à destination des villes suivantes : Montréal, Pékin et Dubaï.