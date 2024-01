Air Algérie: un pilote récite des invocations avant le décollage, sa vidéo devient virale

Un pilote de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, fait le buzz sur les réseaux sociaux, en ce moment. Sa vidéo devient virale et récolte près de 400 000 de vues, sur TikTok, en seulement deux jours. Le commandant de bord a choisi d’accueillir ses passagers d’une façon bien particulière.

En effet, les voyageurs d’un vol d’Air Algérie ont eu droit, au lieu des salutations habituelles, à une invocation de voyage (Douâa Safar), avant le décollage de leur vol.

« C’est l’un des meilleurs pilotes d’Air Algérie » : un pilote récite des invocations avant le décollage

La vidéo a été filmée par une voyageuse qui a pris le vol en question. Sur cette séquence de quelques secondes, on peut entre le pilote de l’avion lire un « Douâa Safar », dans le haut-parleur, comme cela est préconisé dans la tradition prophétique islamique.

Dans son invocation, le pilote implore Dieu « d’alléger la fatigue du voyage« , « de raccourcir les distances » et de « préserver les passagers de tout malheur ». La scène a suscité plusieurs réactions de la part des internautes et a été largement diffusée sur la toile.

À commencer, notamment, par la voyageuse qui a filmé la scène. « Tu rentres de l’Algérie et le commandant de bord récite Douâa Safar », a-t-elle commenté, dans la légende de sa vidéo, non, sans cacher sa joie. Tout comme cette dernière, d’autres internautes ont salué l’initiative de ce pilote. « Je le connais ce pilote, il fait souvent Paris – Oran et Oran – Alicante », lit-on dans le commentaire d’un internaute. » En plus, c’est l’un des meilleurs pilotes d’Air Algérie », ajoute un autre.

De l’autre côté, certains internautes se montrent réticents à cette initiative. « Et si on récitait la messe sur Air France, que diraient les Algériens ? » s’est interrogé un internaute.

| À LIRE AUSSI :

>> Emirates annonce des prix promotionnels spéciaux pour ses vols vers l’Algérie

>> L’Allemagne veut augmenter les prix des billets d’avion en mai 2024