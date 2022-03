Air Algérie : un clandestin déjoue la sécurité et va jusqu’en France

Air Algérie opère plusieurs vols par semaine avec un flux de passagers modéré. Même si des scandales éclatent vis -à -vis de la compagnie cette fois c’est un passager qui est en cause. En effet , le mercredi 9 mars un indécis a voyagé clandestinement de Constantine jusqu’à paris dissimulé dans la soute à bagages.

Il n’a été percé à jour qu’à l’arrivée en France, à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Dans une vidéo diffusée par visa-algerie.com l’individu a l’air fatigué et très secoué,il aurait effectué la totalité du trajet en soute, ce qui est très périlleux.

Pour Air Algérie c’est la première fois qu’un incident de la sorte arrive, et l’événement en étonne beaucoup compte tenu de la sécurité et des divers contrôles mis en place par la police de l’air et des frontières (PAF) et la douane et une enquête par mes services de sécurité va être effectuée afin de faire la lumière sur les circonstances et les conditions qui ont permis au clandestins de déjouer le système aéroportuaire.

Air Algérie augmente son nombre de vols

La compagnie aérienne nationale a décidé d’augmenter son nombre de vols vers l’étranger. Même si les prix des billets était un problème récurrent, celui de leur disponibilité n’était pas moins handicapant pour les personnes désirant entrer ou sortir dans le territoire algérien .

Le mercredi 9 mars 2022, le ministère des transports a communiqué le nouveau programme d’Air Algérie et il y est précisé qu’à partir du 15 mars celle-ci va assurer 108 vols supplémentaires hebdomadaires vers l’étranger.

La France est le pays le plus demandé par les voyageurs compte tenu de la diaspora algérienne qui y est présente. C’est pour cela, que le pays s’est vu assigné 74 vols supplémentaires ce qui devrait ravir les algériens qui étaient insatisfaits par le précédent programme proposé.