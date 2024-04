Air Algérie : un avion contraint de se poser après une fissure détectée sur un hublot

La situation des avions de la compagnie aérienne nationale ne semble pas s’améliorer. Depuis quelques mois, Air Algérie enregistre de nombreuses pannes et incidents au niveau de ses avions, laissant ses passagers se poser des questions sur leur sécurité.

Le plus récent incident remonte au mercredi 17 avril dernier. Un avion d’Air Algérie, effectuant le vol Alger – Lyon, a été contraint de faire demi-tour au-dessus de la Méditerranée, en raison d’un hublot fissuré en plein vol, rapporte le site spécialisé The Aviation Herald, dans son numéro du samedi.

Le hublot d’un Boeing se fissure en plein vol, l’avion fait demi-tour

Dans le secteur aérien, les incidents en plein vol sont monnaie courante et c’est ce qui est arrivé à un vol d’Air Algérie. Mercredi dernier, le vol en question a fait demi-tour, après la découverte d’une fissure d’un hublot en plein vol, plus précisément au-dessus de la mer Baléares.

L’avion en question qui est un Boeing 737-800, immatriculé 7T-VJO, effectuait le voyage, AH 1036, au départ de l’aéroport d’Alger à destination de Lion Saint-Exupéry. L’opération de décollage depuis Houari Boumediene a été effectuée le plus normalement possible. Cependant, ce n’est qu’après avoir quitté le territoire national. Notamment en altitude croisière FL340, que l’équipage a détecté l’anomalie.

Suite à cette découverte, le commandant de bord a pris la décision de ne pas poursuivre le voyage vers la France et de faire un demi-tour. L’avion en question a atterri en toute sécurité à Alger. Et ce, après un épisode de frayeur qui a duré plus de 90 minutes, depuis le départ.

Par ailleurs, un autre avion, notamment un Boeing 737 – 800, a été déployé par la compagnie pour effectuer le vol et transporter les passagers d’Air Algérie vers leur destination.

À LIRE AUSSI :

>> Voyager léger : Tassilli Airlines dévoile sa nouvelle offre “sans bagages”

>> Vols vers l’Algérie : TUI Fly ouvre les réservations pour le printemps 2025