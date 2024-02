Air Algérie : un avion au départ de Lille dévié de toute urgence vers Toulouse

Nouvel incident à bord de l’un des avions de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Mercredi, après midi, le vol qui a décollé au départ de Lille vers Oran, a dû se poser en urgence à l’aéroport de Toulouse, suite à une alerte d’urgence.

Rappelons, ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident arrive sur un vol assuré par la compagnie aérienne nationale.

Il en est question du vol AH1079, qui a décollé depuis l’aéroport de Lille – Lesquin à 13 h 28 et qui devait atterrir à Oran à 16 h 03. Cependant, l’avion a été contraint de se poser de toute urgence à Toulouse, suite à une alerte émise par le commandant de bord.

En effet, peu avant 15 heures, une alerte « Squak 7700 » a été émise. Un code qui correspond à une alerte d’urgence à bord d’un avion. Il est, généralement, déclenché pour des raisons techniques, environnementales ou encore médicales exprimant une situation immédiate.

🚨🚨🚨 #Emergency_Landing#Squawk alert 7700#Air Algerie 🇩🇿

DAH1079 / AH1079

Boeing B737-6D6

Reg: 7T-VJQ

From #Lille🇫🇷 to #Oran🇩🇿

Diverting to #Toulouse🇫🇷

