Air Algérie reprend ses vols vers Tripoli après 10 ans d’interruption

Dans la foulée de sa desserte de Doha, Air Algérie annonce la reprise imminente de ses vols vers la capitale libyenne, Tripoli. Un retour très attendu après une longue période de gel des connexions aériennes entre l’Algérie et la Libye.

Suspendues depuis 2016 pour des raisons de sécurité, les liaisons d’Air Algérie vers la capitale libyenne touchent à leur fin d’interruption. Après une décennie d’absence, la compagnie aérienne nationale officialise enfin son grand retour à Tripoli.

En avril dernier, l’Agence nationale de l’aviation civile algérienne et le ministère libyen des Transports ont formalisé la reprise des liaisons aériennes inter-États par la signature d’un accord officiel.

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Air Algérie relance ses vols vers Tripoli

Bien qu’il prévoie 14 fréquences hebdomadaires pour chaque pays, cet accord ne précisait aucune date précise. La reprise effective restait en effet conditionnée par la validation officielle des autorités de l’aviation civile algérienne et libyenne.

La reprise est désormais actée pour la fin du mois d’octobre 2026. Le vol inaugural entre Alger et Tripoli est programmé pour le mercredi 28 octobre à 9 h, ouvrant la voie à une desserte régulière de deux fréquences par semaine, programmées chaque mercredi et vendredi.

Les billets sont déjà disponibles à la réservation sur le site officiel d’Air Algérie. Pour le vol inaugural du 28 octobre, le trajet aller Alger – Tripoli est affiché à partir de 37 500 DA, tandis que le vol retour du vendredi 30 octobre est proposé dès 243 euros.

Air Algérie reprend ses vols à destination de Doha

Après sept mois d’interruption, Air Algérie réouvre les réservations pour ses vols entre Alger et Doha. Cette liaison stratégique avait été suspendue par précaution à la suite des tensions géopolitiques et sécuritaires au Moyen-Orient, qui avait entraîné la fermeture temporaire de plusieurs couloirs aériens régionaux et le gel de diverses dessertes de la compagnie nationale.

Le rétablissement de cette ligne directe soulage de nombreux voyageurs et hommes d’affaires, la capitale qatarie servant de hub majeur vers l’Asie et l’Océanie. Sa suspension contraignait jusqu’alors les passagers à emprunter des itinéraires de transit plus longs et coûteux via d’autres capitales européennes ou du Moyen-Orient.

Ce retour s’inscrit dans un plan plus vaste d’expansion pour le pavillon national, qui prévoit l’ouverture progressive de plusieurs nouvelles routes internationales en Afrique et au Moyen-Orient d’ici la saison hivernale, renforçant ainsi la connectivité de l’aéroport d’Alger.

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