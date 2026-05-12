Air Algérie : Tebboune annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne dès juillet 2026

Le président Abdelmadjid Tebboune vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les voyageurs algériens : la nouvelle liaison directe entre Alger et Luanda prendra son envol dès juillet prochain. L’annonce a été faite en marge de la visite de son homologue angolais, João Lourenço.

C’est à l’occasion de la réception du président João Lourenço à Alger lundi dernier que l’annonce est tombée : la nouvelle ligne aérienne vers Luanda ouvrira officiellement ses portes en juillet prochain.

Un nouveau vol entre Alger et Luanda décollera dès juillet 2026

Qualifiant cette ligne d' »étape majeure », le chef de l’État a insisté sur sa double mission : intensifier les échanges économiques et favoriser un rapprochement humain sans précédent entre les deux nations.

Le chef de l’État a scellé l’ouverture de la liaison Alger-Luanda pour juillet prochain, déclarant que ce projet sera un pilier pour soutenir les initiatives communes et rapprocher davantage les deux peuples : « Le lancement d’une ligne aérienne directe entre l’Algérie et l’Angola constituera l’une des étapes majeures pour soutenir les initiatives communes et rapprocher les deux peuples ».

En effet, cette annonce vient valider les objectifs fixés début avril par le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda. Ce dernier avait alors dévoilé un plan d’expansion ambitieux vers plusieurs capitales africaines, s’inscrivant dans la nouvelle stratégie de déploiement international du pavillon national.

Plusieurs nouvelles lignes annoncées

Air Algérie ne compte pas s’arrêter à Luanda : les ouvertures de lignes vers Libreville, Maputo, Accra et Lagos sont déjà programmées. Ces nouvelles destinations viendront compléter un maillage africain déjà dense, incluant notamment des hubs comme Dakar, Niamey, Nouakchott, Tunis et Abuja.

L’ambition d’Air Algérie dépasse les frontières du continent. Le PDG, Hamza Benhamouda, a confirmé l’extension du réseau vers l’Europe et l’Asie. Et ce, avec l’ouverture de liaisons vers Varsovie et Shanghai. Pour la métropole chinoise, le décollage est officiellement prévu pour l’hiver prochain.

Air Algérie renforce ses vols vers le Canada dès l’été 2026

Air Algérie augmente ses vols entre Montréal et Alger pour l’été 2026. Et ce, en offrant jusqu’à 12 liaisons hebdomadaires pour répondre à la demande des Algériens du Canada. En effet, Air Algérie a obtenu l’autorisation de l’Office des transports du Canada pour renforcer ses vols.

La compagnie ajoutera deux liaisons hebdomadaires sur la route Montréal-Alger. Par conséquent, le nombre total de vols passera de 10 à 12 par semaine. Ces liaisons seront opérées entre le 14 juin et le 11 septembre 2026, avec une prolongation jusqu’au 31 octobre 2026.

Les liaisons relieront l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal à Alger. Par ailleurs, deux types d’appareils long-courriers seront utilisés : des Airbus A330-200 et des Airbus A330-900neo. Le programme comprend quatre créneaux de départ quotidiens seront disponibles : 10h00, 12h00, 13h00 et 16h10.

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