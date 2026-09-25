Air Algérie : une nouvelle réduction pour voyager pour cette catégorie de vols

Voyager à l’avant de la cabine sans débourser un dinar supplémentaire : c’est la promesse que met en avant la compagnie nationale pour les deux derniers mois de l’année. Du 1er octobre au 30 novembre 2026, Air Algérie abaisse de 25 % le nombre de Miles exigés pour transformer un billet en classe Affaires. Attention toutefois, aucun rabais n’est appliqué sur le tarif du billet lui-même : seuls les points du programme de fidélité sont concernés.

L’opération s’adresse exclusivement aux détenteurs d’un compte Air Algérie Plus. Ces derniers devront présenter un titre de transport acheté au plein tarif, dans une classe de réservation figurant parmi celles jugées éligibles par le transporteur.

La mécanique est simple. Un passager voyageant en économique au plein tarif sollicite un surclassement et règle la différence en Miles, désormais amputés d’un quart. La demande doit impérativement être formulée durant la fenêtre de deux mois annoncée, auprès d’une agence commerciale de la compagnie, et après l’achat du billet.

Deux escales échappent au dispositif : Djeddah et Médine restent hors du champ de cette promotion Air Algérie. Le reste du réseau international demeure couvert, à condition que des sièges soient encore libres dans la cabine supérieure au moment de la requête. Le surclassement s’accorde par segment de vol, et non pour l’intégralité d’un itinéraire.

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Les barèmes en Miles varient fortement selon la destination

Le coût d’un passage en cabine Affaires dépend de la distance parcourue. Les liaisons vers le sud de l’Europe, de Marseille à Genève en passant par Lyon, Nice, Rome ou Milan, restent les plus accessibles avec 6 300 Miles au tarif standard. La barre monte à 9 750 Miles dès que l’on vise Paris, Lille, Bruxelles, Londres ou Francfort.

Au-delà, l’addition grimpe nettement. Istanbul, Antalya et Le Caire se négocient à 17 400 Miles, tandis que Montréal et Johannesburg réclament 40 950 Miles. Les deux escales chinoises, Pékin et Guangzhou, ferment la marche avec 65 000 Miles, un seuil réservé aux voyageurs très réguliers. Ce réseau asiatique s’est d’ailleurs étoffé ces derniers mois, comme l’a montré l’offre lancée sur les vols Alger-Kuala Lumpur valable jusqu’en mars 2027.

Avec la réduction de 25 %, un surclassement à 6 300 Miles revient théoriquement à 4 725 Miles. Sur une liaison facturée 9 750 Miles, le calcul aboutit à 7 312,5 Miles. La compagnie n’a cependant pas indiqué, sur sa page promotionnelle, la règle d’arrondi retenue lorsque le résultat n’est pas un nombre entier.

Un programme de fidélité de plus en plus sollicité par la compagnie nationale

Les Miles se cumulent au fil des trajets éligibles effectués sous les couleurs du pavillon algérien. Une fois crédités, ils ouvrent la porte à plusieurs contreparties : billets prime, franchise bagages élargie ou, précisément, montée en cabine supérieure. Le printemps dernier, le transporteur avait déjà misé sur ce levier en doublant les Miles accumulés sur onze escales internationales jusqu’à la fin juin.

Cette nouvelle initiative prolonge une série d’offres ciblées sur les services annexes plutôt que sur le prix des billets. En septembre, la compagnie avait ainsi consenti une remise sur la sélection de siège à bord, applicable sur une quinzaine de liaisons européennes et méditerranéennes.

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Trois conditions à réunir avant de solliciter un surclassement

Pour espérer profiter de l’opération, trois éléments doivent être réunis simultanément. Un compte actif chez Air Algérie Plus, un solde de Miles suffisant, et surtout un billet répondant aux critères d’éligibilité fixés par la compagnie. Faute de quoi, la demande sera rejetée au guichet.

Le passage par une agence commerciale reste la voie recommandée par le transporteur. Les voyageurs ont donc intérêt à vérifier en amont la classe de réservation inscrite sur leur titre de transport, les billets promotionnels étant généralement écartés de ce type de dispositif. Le transporteur a par ailleurs multiplié les gestes commerciaux cette année, à l’image de la remise de 20 % accordée pour l’Aïd el-Adha sur les vols vers l’Algérie.

Reste la question de la disponibilité. Sur les lignes les plus fréquentées, notamment vers la France en période de forte affluence, les sièges en cabine Affaires partent vite. Anticiper sa demande dès le début du mois d’octobre paraît donc plus prudent que d’attendre les derniers jours de novembre.