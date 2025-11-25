Air Algérie supprime un avantage clé pour les cartes Tahat et Chelia : voici ce qui change

Air Algérie a récemment retiré un avantage aux titulaires des cartes de fidélité. Désormais, les voyageurs possédant les cartes Tahat et Chelia ne peuvent plus bénéficier d’un avantage bagage gratuit s’ils voyagent avec un billet au tarif Light, qui n’inclut pas de bagage en soute.

Si de nombreux passagers ont constaté ce changement dans la politique bagage de la compagnie une fois arrivés à l’aéroport, d’autres ont eu la chance de recevoir un e-mail de la part d’Air Algérie les informant de la suppression de cet avantage tant apprécié.

Désormais, les détenteurs des cartes de fidélité Tahat et Chelia ne peuvent plus bénéficier d’un bagage supplémentaire gratuit lorsqu’ils achètent un billet au tarif Light qui n’inclut pas de bagage en soute.

Carte Tahat et Chelia : Air Algérie supprime un avantage de ses cartes de fidélité

Via un communiqué transmis à ses passagers, Air Algérie a officiellement annoncé sur son site la suppression d’un avantage qui était jusqu’alors toléré pour les titulaires des cartes de fidélité Chelia et Tahat. Cet avantage du bagage supplémentaire accordé aux membres du programme Air Algérie Plus est désormais annulé pour les billets achetés au tarif Light (sans bagage) et ce quelle que soit la destination.

Cette pratique, souvent utilisée par les clients, notamment les « marchands de cabas », pour inclure une pièce de bagage avec un billet à prix réduit, n’est plus autorisée. En revanche, la compagnie aérienne précise que les détenteurs des cartes Tahat et Chélia conservent l’avantage du bagage supplémentaire gratuit sur tous les autres tarifs qui incluent déjà une franchise de bagage de base.

« Nous vous informons que l’avantage bagage pièce supplémentaire, accordé dans le cadre du programme de fidélisation Air Algérie Plus pour les clients Tahat et Chelia, n’est plus appliqué sur les segments achetés avec un tarif sans bagage « Light » sous classe M, et ce, pour toutes les destinations. Cet avantage reste applicable pour toutes les autres classes avec bagage », lit-on dans le communiqué du transporteur aérien.

Air Algérie met en promotion ses billets de voyage

Air Algérie a récemment lancé une campagne de promotion sur ses billets de voyage vers de nombreuses destinations internationales, allant de l’Europe à l’Amérique du Nord et l’Asie (Rome, Lyon, Montréal, Pékin, etc.). Les prix affichés sont particulièrement attractifs, comme Alger-Rome à 18 602 DZD ou Alger-Montréal à 82 861 DZD.

Pour profiter de cette offre, la période d’achat des billets est limitée et s’étend jusqu’au 30 novembre 2025. Toutefois, la période de voyage est longue, permettant d’effectuer les vols réservés jusqu’au 29 mars 2025. Un point crucial à noter est que la majorité des tarifs affichés incluent la mention « 0 BAG », signifiant que le prix de base exclut le bagage en soute. Les voyageurs doivent donc prévoir des frais supplémentaires s’ils souhaitent enregistrer un bagage.

