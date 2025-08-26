Air Algérie s’envole vers Guangzhou : des billets dès 96 000 DA pour la Chine

Air Algérie vient d’annoncer une nouvelle liaison directe entre l’aéroport international Houari Boumediene à Alger et Guangzhou en Chine. Les réservations sont désormais ouvertes avec des billets en aller-retour commercialisés à partir de 96 000 dinars algériens.

La Chine est une destination de plus en plus populaire. Avec un vol direct, les touristes algériens pourront plus facilement visiter Guangzhou et ses environs. Cette dernière est aussi une ville majeure pour les affaires et le commerce international. La nouvelle ligne facilitera les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Chine et rendra les déplacements plus faciles pour les hommes d’affaires.

L’ouverture de cette nouvelle ligne vers l’Asie permettra à Air Algérie de se positionner sur de nouveaux marchés et de renforcer sa place sur la scène internationale.

Air Algérie : Alger – Guangzhou en aller-retour à partir de 96 000 dinars

Les billets aller-retour sont désormais disponibles à la réservation, avec des prix attractifs dès 96 000 dinars algériens. Cette nouvelle ligne renforce la présence d’Air Algérie en Asie et offre aux voyageurs une option directe de se rendre dans l’une des plus grandes métropoles chinoises.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion de la compagnie, qui vise à élargir son réseau international, notamment en Asie.

Cette liaison aérienne sera opérée avec le tout nouvel Airbus A330-900neo, et sera disponible trois fois par semaine à partir du 27 octobre 2025. Les vols partiront d’Alger tous les lundis, mercredis et vendredis, et de Guangzhou les mardis, jeudis et samedis.

En parallèle, la compagnie aérienne nationale augmente la fréquence de ses vols vers Pékin, passant de deux à trois vols par semaine à partir du 28 octobre 2025. Ces vols seront opérés en Airbus A330-200.

Air Algérie étend son réseau avec une nouvelle ligne Alger – Le Caire – Addis-Abeba

Air Algérie poursuit son expansion internationale avec l’annonce d’une nouvelle liaison triangulaire reliant Alger, Le Caire et Addis-Abeba. Cette ligne, prévue pour la saison hivernale 2025/2026, sera opérationnelle à partir du 29 octobre 2025, avec deux vols hebdomadaires assurés par Boeing 737-800.

Les vols partiront d’Alger les mercredis et samedis à 20 h 25, pour arriver à Addis-Abeba le lendemain à 6 h 55, après une escale au Caire. Le vol retour décollera d’Addis-Abeba les jeudis et dimanches à 7 h 55, pour atterrir à Alger à 14 h 30.

En parallèle, la compagnie lance une promotion automnale offrant jusqu’à 30% de réduction sur une sélection de vols internationaux. Cette offre est valable pour des réservations du 21 août au 4 septembre 2025, pour des voyages s’étendant jusqu’au 28 mars 2026.

Air Algérie propose également des tarifs préférentiels pour la 4e Foire commerciale intra-africaine à Alger en septembre 2025. Cette stratégie double vise à renforcer la position d’Alger comme hub aérien majeur en Afrique, tout en développant le tourisme et le commerce international.

