Air Algérie se transforme : deux nouvelles filiales pour les services au sol et la formation dès 2026

Air Algérie s’emploie à renforcer sa structure organisationnelle afin de se transformer en société holding, ce qui lui offrira de nombreux avantages sous cette nouvelle forme juridique, selon les déclarations de son PDG Hamza Benhamouda.

Dans ce sillage, Hamza Benhamouda, directeur général d’Air Algérie, a annoncé le lancement, au début de l’année prochaine, de deux nouvelles filiales dédiées aux services au sol et à la formation.

Par ailleurs, Benhamouda a précisé que la compagnie poursuivrait « la restructuration de ses activités en transformant le département de maintenance en une filiale indépendante, en plus de la création d’une nouvelle activité concernant l’organisation de voyages touristiques« .

Air Algérie s’engage sur la voie de la transformation en holding

La compagnie s’oriente ainsi vers une réorganisation structurelle sous la forme d’une société holding, ce qui lui procurera des avantages fiscaux et opérationnels résultant de cette forme juridique.

Par ailleurs, pour soutenir les filiales actuellement en activité, telles que le Catering, le fret, Amadeus Algérie et Domestic Airlines, le responsable a confirmé la création de deux nouvelles filiales dédiées aux services au sol et à la formation, à savoir : Air Algérie Ground Operation (Air Algérie pour les opérations au sol) et l’académie de l’aviation, dont « les activités effectives commenceront dès janvier 2026″.

Benhamouda a ajouté, depuis sa création, la compagnie nationale a réussi à « acquérir un savoir-faire et une expertise étendus dans les divers métiers de l’aviation, ainsi que des compétences reconnues par les organismes de certification et les organisations internationales dont notre compagnie est membre ».

Le PDG d’Air Algérie a souligné, dans le même contexte, l’ambition de sa compagnie de « valoriser cet acquis d’expérience et de professionnalisme à travers un processus de transformation des activités en filiales spécialisées, dans le but d’améliorer la performance, de partager les risques et les coûts et d’optimiser les opérations ».

Air Algérie annonce une saison estivale 2026 ambitieuse

Air Algérie annonce une saison estivale 2026 ambitieuse avec l’ouverture d’une ligne Alger-Kuala Lumpur, le renforcement de dessertes asiatiques et l’intégration de l’Airbus A330-900neo.

Air Algérie lancera une nouvelle ligne directe Alger – Kuala Lumpur (Malaisie) à partir du 29 mars 2026, avec trois vols hebdomadaires. De plus, le réseau vers l’Asie sera renforcé avec Alger – Pékin (trois vols hebdomadaires dès le 29 mars 2026) et Alger – Guangzhou (trois vols par semaine dès le 30 mars 2026).

Les destinations de pèlerinage Alger – Djeddah et Alger – Médine bénéficieront chacune d’un vol hebdomadaire du 16 juin au 8 septembre 2026. Et le nouvel Airbus A330-900neo sera intégré sur la ligne Alger – Montréal dès le 29 mars 2026 (quatre vols hebdomadaires, puis 11 sur 12 en haute saison du 14 juin au 12 septembre 2026). Il desservira également Alger – Doha (un vol hebdomadaire sur trois du 14 juin au 6 septembre 2026) et Alger – Dubaï (un vol hebdomadaire sur sept dès le 30 mars 2026).

