Air Algérie se positionne entre l’Europe et l’Asie avec des vols à prix attractifs

Air Algérie mise sur son expansion récente en Asie et son ancrage historique en Europe pour devenir un acteur clé du transit entre ces deux continents. En s’appuyant sur son vaste réseau et des tarifs ultra-compétitifs, la compagnie nationale entend bien s’imposer sur ce créneau stratégique.

Air Algérie poursuit son offensive commerciale : après ses offres vers l’Europe, elle propose maintenant des tarifs promotionnels compétitifs sur ses vols de transit reliant l’Europe à Kuala Lumpur via son hub d’Alger.

Ces nouvelles promotions font suite à son offre mensuelle de prix réduits sur ses vols à destination de la France, du Royaume-Uni, du Canada et de la Chine.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie : des vols vers l’Espagne à prix réduit dès 16 000 DA

Les vols au départ de Kuala Lumpur en promotion chez Air Algérie

Dans sa dernière annonce du lundi 16 mars, la compagnie nationale a dévoilé des tarifs préférentiels pour rejoindre l’Europe depuis Kuala Lumpur. Les voyageurs peuvent désormais rallier Madrid dès 577 euros, Paris ou Rome à partir de 602 euros, et Francfort dès 612 euros. Les liaisons vers Londres sont également concernées, avec des billets débutant à 873 livres sterling pour Stansted et 908 livres pour Heathrow.

Attention au calendrier : l’offre promotionnelle d’Air Algérie est valable pour des voyages effectués jusqu’au 31 octobre 2026. Pour en bénéficier, les réservations doivent impérativement être confirmées avant le 31 mars prochain. À travers cette initiative, la compagnie entend séduire une clientèle internationale en quête de tarifs compétitifs.

Cette offre illustre parfaitement le pivot stratégique d’Air Algérie vers l’Asie. En renforçant sa présence à Kuala Lumpur et dans le Golfe, la compagnie nationale réplique le modèle de réussite déjà éprouvé sur le continent africain. À l’image des liaisons compétitives reliant Johannesburg à Londres ou diverses capitales africaines à la France, Air Algérie se positionne désormais comme un pont tarifaire incontournable entre l’Asie du Sud-Est et l’Europe.

La France, le Canada, la Chine…

Air Algérie lance une vaste campagne de promotions sur son réseau international pour le printemps 2026. Ces offres ciblent aussi bien les liaisons de proximité vers la France (Marseille dès 15 756 DZD, Lyon dès 17 726 DZD) que les destinations long-courriers stratégiques. Les voyageurs peuvent ainsi rejoindre Montréal à partir de 83 480 DZD ou Canton dès 95 950 DZD, avec des départs prévus depuis plusieurs aéroports nationaux.

Ces tarifs préférentiels s’appliquent exclusivement à la Classe Économique. Pour les vols vers l’Europe, les prix les plus bas correspondent à l’option « 0 Bag » (sans bagage en soute), tandis que les lignes vers le Canada et la Chine incluent la franchise bagages. Bien que les billets soient modifiables avec frais, ils ne sont pas remboursables, ce qui nécessite une planification rigoureuse de la part des passagers.

La période de réservation est ouverte jusqu’au 31 mars 2026 pour des voyages programmés jusqu’au 13 juin 2026. Face à la forte demande attendue, notamment sur les axes vers la France et l’Amérique du Nord, la compagnie conseille d’anticiper l’achat des billets, le nombre de sièges à tarif réduit étant limité pour chaque destination.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie lance une nouvelle promotion : vols vers la France, le Canada et la Chine à prix réduits