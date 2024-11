Air Algérie se modernise : 15 nouveaux avions et de nouvelles destinations à l’horizon 2025

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, connaît un vent de renouveau. Son président directeur général, Hamza Benhamouda, a annoncé lors d’un séminaire dédié à la sécurité aérienne, l’acquisition de 15 nouveaux appareils.

Ces avions, dont le premier arrivera en Algérie dès juin 2025, permettront de renforcer considérablement la flotte existante et d’améliorer la qualité des services offerts aux passagers. Selon M. Benhamouda, ce programme d’acquisition a été minutieusement étudié afin d’intégrer progressivement les nouveaux avions et d’éviter tout dysfonctionnement opérationnel.

Par ailleurs, le séminaire a réuni des experts internationaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association du transport aérien international (IATA), témoignant ainsi de l’engagement de l’Algérie à respecter les normes internationales en matière de sécurité aérienne.

Ces échanges ont permis de partager les meilleures pratiques et d’approfondir la coopération entre l’Algérie et ses partenaires étrangers.

Air Algérie ouvre ses portes aux investisseurs privés

Parallèlement, le ministère des Transports étudie des dossiers de demande d’investissement dans le secteur du transport aérien, émanant d’opérateurs privés.

Le ministre des Transports, Mohamed Habib Zahana, a annoncé que trois dossiers d’opérateurs privés étaient en cours d’examen.

« Nous travaillons d’arrache-pied pour soutenir ces projets et faciliter l’entrée des opérateurs privés dans le secteur, tout comme nous l’avons fait pour le transport maritime », a-t-il déclaré.

Concernant l’élargissement du réseau de destinations d’Air Algérie, le ministre a précisé que le gouvernement visait à augmenter les fréquences vers les destinations les plus rentables.

En ce qui concerne l’Afrique, l’objectif est d’accompagner les opérateurs économiques vers les marchés cibles, en ligne avec les efforts de l’État pour diversifier les exportations hors hydrocarbures.

De son côté, Hamza Benhamouda a déclaré : « Avec le renforcement de notre flotte, Air Algérie sera en mesure d’exploiter ses programmes en toute fluidité et d’étendre son réseau intérieur, régional et continental, ainsi que d’ouvrir de nouvelles destinations internationales vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique à l’avenir ».

