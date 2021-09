Air Algérie risque-t-elle la faillite ?

Afin d’aborder les problèmes financiers de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie en l’occurrence, une réunion s’est tenue au ministère des Transports, ce jeudi 09 septembre, présidée par le ministre Aissa Bekkai et en présence des cadres de ce département ministériel, PDG par intérim de ladite compagnie ainsi que ses responsables.

Lors de cette réunion, le PDG par intérim a fait savoir la position de l’entreprise aux niveaux organisationnel, opérationnel et financier, qui ont été « fortement touchés », et ce, depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Algérie, la mi-mars de l’année dernière, où ladite entreprise a été contrainte de limiter son activité, indique le communiqué.

La source ajoute que le plan de travail proposé par Air Algérie après avoir augmenté le nombre des vols dans le cadre du nouveau programme approuvé le 28 août dernier, a été également évoqué. Ceci a contribué fortement à alléger la pression sur l’entreprise et à reprendre progressivement son activité.

Air Algérie sollicite l’aide de l’État

Toutefois, la même source explique que les charges énormes et incompressibles supportées par la compagnie aérienne nationale, telles que la masse salariale, la maintenance des avions et les dépenses en devises, menacent son avenir et hypothèquent les opportunités de son développement, ce qui a suscité une demande d’aide urgente de l’État.

Afin de répondre aux préoccupations des responsables de cette compagnie aérienne, le ministre des Transports a souligné la nécessité de rationaliser les dépenses et de mettre en œuvre les instructions gouvernementales concernant la restructuration de son activité, notamment à l’étranger.

Par ailleurs, Aissa Bekkai a appelé les cadres d’Air Algérie à redoubler d’efforts et à faire de leur mieux pour rehausser la performance de la compagnie et améliorer les services offerts à ses clients, et ce, à travers la modernisation et la numération de ses structures

Ainsi, le ministre a exprimé son contentement en ce qui concerne les démarches et les progrès enregistrés dans la création des filiales spécialisées affiliées à la compagnie, notamment dans la maintenance, conclut le communiqué.