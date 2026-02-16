Air Algérie revoit à la hausse sa franchise bagage : qui peut en bénéficier ?

Bonne nouvelle pour les passagers d’Air Algérie ! La compagnie aérienne nationale vient d’annoncer une révision à la hausse de la franchise bagage pour sa classe Economique Premium. Désormais, les voyageurs de cette catégorie bénéficieront des mêmes avantages que ceux de la classe Affaires sur plusieurs destinations clés.

Dans une note d’information adressée aux agences de voyages, la division commerciale d’Air Algérie a officialisé l’alignement de la franchise bagage de la cabine Economique Premium sur celle de la cabine Affaires. Cette mesure vise à offrir plus de confort et de flexibilité aux voyageurs fréquents et aux familles.

« Nous vous informons de l’alignement de la franchise bagage de la classe Économique Premium à celle de la cabine Affaires », écrit Air Algérie dans son communiqué.

La classe Economique Premium s’aligne sur la classe Affaires pour les bagages

Auparavant fixée à deux bagages, la franchise passe désormais à trois pièces de 23 kg chacune. Ce changement présente un gain de 23 kg de bagages supplémentaires autorisés en soute, et ce, sans l’obligation de payer des frais additionnels.

L’augmentation de la franchise s’applique sur les lignes au départ de l’aéroport d’Alger vers les hubs internationaux suivants :

Au départ d’Alger vers Dubaï ;

Depuis l’aéroport d’Alger vers Doha ;

Alger – Montréal ;

Et enfin la nouvelle ligne Alger – Guangzhou.

Une stratégie de montée en gamme

Cette décision s’inscrit dans la volonté d’Air Algérie de renforcer l’attractivité de sa classe Economique Premium. En offrant un volume de bagage identique à celui de la classe Affaires, soit un total de 69 kg, la compagnie aérienne nationale se positionne de manière très compétitive face aux autres transporteurs internationaux opérant sur ses lignes long-courriers.

Cette nouvelle mesure est déjà entrée en vigueur. N’hésitez pas à vérifier les détails sur votre billet électronique ou à contacter votre agence de voyage habituelle pour confirmer l’application de cette franchise sur votre prochain vol.

Cette offre bagage avantageuse s’applique sur le réseau long-courrier, opéré par les nouveaux Airbus A330-900neo. Ces appareils de dernière génération sont parfaitement configurés pour accueillir la cabine Éco-Premium. Après avoir réceptionné trois appareils entre octobre et janvier derniers, Air Algérie attend la livraison imminente de deux exemplaires supplémentaires de ce modèle.

